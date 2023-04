Martina Stella, chi è il marito Andrea Manfredonia: età, lavoro, figli, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. In questo sabato pomeriggio arriveranno in studio tantissimi ospiti inediti, tra cui anche la famosa attrice fiorentina Martina Stella. Si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per suo marito Andrea Manfredonia. Sapete chi è? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sul loro matrimonio!

Chi è Andrea Manfredonia: età e lavoro

Andrea Manfredonia è nato a Roma nel 1988 ed è uno dei figli di Lionello Manfredonia, il noto ex calciatore di serie A. Anche Andrea ha seguito le orme del padre e fin da piccolissimo si è innamorato del calcio. Ad oggi ha 35 anni e una grandiosa carriera alle spalle. Dopo il liceo si è iscritto all’università dove ha studiato “Management per le imprese sportive” e subito dopo la laurea ha trovato lavoro come procuratore calcistico. Nel 2013 ha aperto la sua personale agenzia di marketing dedicata al calcio ed è anche un agente dei giocatori di FIFA.

L’amore con Martina Stella e i figli

La vita privata di Andrea Manfredonia è diventata nota soltanto dopo la sua unione con la famosa attrice Martina Stella. I due si sono conosciuti tramite amici in comune ad una festa in casa di uno di loro, hanno chiacchierato ed è scattato subito qualcosa. Tuttavia, lei era reduce di molte delusioni per cui ha deciso di andare con calma e ha voluto farsi corteggiare a lungo. Possiamo dire che Andrea è riuscito a far sciogliere il cuore di lei: si sono fidanzati e poi sposati! I due sono convolati a nozze nel 2016, in una villa immersa nel verde in provincia di Viterbo. La cerimonia è avvenuta nella chiesa di Santa Maria del Monte a Sutri. Il 5 novembre 2021 nasce il loro figlio Leonardo, che diventa il fratello di Ginevra, figlia dell’attrice avuta dalla relazione con Gabriele Gregorini.

Foto e Instagram

Il procuratore sportivo è molto attivo sui social e ha un profilo Instagram personale su cui è seguito da più di 7 mila persone. Condivide molti scatti del suo lavoro sul campo da calcio e in compagnia di personaggi molto noti della serie A, ma non solo. Sembra innamoratissimo di sua moglie e di suo figlio e condivide molte loro foto. Sembra che anche con Ginevra abbia un bellissimo rapporto.