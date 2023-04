Martufello, chi è il comico: età, carriera, oggi, Bagaglino, moglie, figlia, barzellette e vita privata

È tutto pronto per il classico appuntamento della domenica su Canale 5 in compagnia di Mara Venier. La puntata di oggi sarà molto speciale perché arriveranno nel salotto di Domenica In tanti ospiti inediti. Tra questi ci sarà anche il celebre comico Martufello, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera agli amori. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita!

Chi è Martufello: età, carriera, vero nome, Bagaglino

Martufello, nome d’arte di Fabrizio Maturani, è nato a Sezze il 21 dicembre 1951: è un attore, comico e cabarettista italiano che oggi ha 71 anni. Ha iniziato la sua carriera da comico nelle feste di paese e nei locali della provincia di Latina. Durante uno spettacolo a Latina, infatti, è stato notato da un manager che lo ha segnalato, a sua volta, a Pier Francesco Pingitore. Alla fine degli anni ’70, Martufello è stato chiamato come aiutante barzellettiere nella compagnia teatrale Il Bagaglino. Diventerà, proprio de Il Bagaglino, uno dei membri più rappresentativi.

Vita privata: moglie e figlia

Martufello è stato sposato con con una donna di nome Isabella Biagini, anche lei un’attrice, più grande di lui di 10 anni. Nel 2018, però, lui è rimasto vedovo perché Isabella è deceduta a causa di una malattia incurabile. Non si hanno altri dettagli perché non hanno mai voluto rivelare i dettagli. Sappiamo soltanto che per il comico è stato un dolore enorme. La coppia non ha mai avuto figli. Per molti anni si è ipotizzato di un flirt tra Martufello e Wendy Windham, ma in realtà hanno soltanto lavorato assieme per moltissimi anni, nessuno dei due ha mai dato peso a questa voce. Ad oggi il comico si è riposato con una donna di nome Liuba. Lei è stata la sua governante per oltre 21 anni e pare che ad un certo momento i due si siano innamorati. Di lei non abbiamo molte informazioni, sappiamo soltanto che è ucraina e che i due sono molto felici insieme.

Curiosità sul comico e Instagram

Il comico Martufello ha un profilo Instagram @mauriziomartufello su cui è seguito da oltre 3 mila followers. Ecco alcune curiosità su di lui: