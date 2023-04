Martufello, chi era l’ex moglie Isabella Biagini e come è morta

È tutto pronto per il classico appuntamento della domenica su Canale 5 in compagnia di Mara Venier. La puntata di oggi sarà molto speciale perché arriveranno nel salotto di Domenica In tanti ospiti inediti. Tra questi ci sarà anche il celebre comico Martufello, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera agli amori. Parlerà anche dei suoi amori e della sua ex moglie Isabella Biagini, venuta a mancare cinque anni fa. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

La vita privata di Martufello

Il primo matrimonio di Martufello è stato con la nota attrice Isabella Biagini, più grande di lui di 10 anni. L’amore è durato solo 4 anni perché nel 2018 Isabella è deceduta a causa di una malattia incurabile. Sappiamo soltanto che per il comico è stato un grande dolore. La coppia non ha mai avuto figli. Ad oggi Martufello si è riposato con una donna di nome Liuba di origini ucraine, i due vivono felicemente a Sezze.

Chi era l’ex moglie Isabella Biagini

Isabella Biagini è stata una grande attrice, soubrette e imitatrice. Conosciuta sul piccolo schermo come “La svampita” ha intrattenuto e fatto sorridere milioni di italiani nel corso della sua carriera. Il suo vero nome è Concetta Biagini ed è nata a Roma il 19 dicembre del 1943. Grazie ai suoi capelli biondi e al suo talento da attrice, interpreta lo stereotipo e il ruolo della sciocca bionda un po’ stupida. Così fa un grande successo negli anni sessanta e settanta e recita in moltissimi film, appare in televisione e ha un gran successo. Tuttavia, una volta passato il suo momento, ha riscontrato grandi difficoltà economiche che l’hanno portata a vivere con una misera pensione di 700 euro al mese. Alcuni film in cui ha recitato sono:

Non cantare, spara! del 1968

Bambole, non c’è una lira, del 1978

C’era una volta Roma, del 1979

Come è morta

Le cause della sua morte non sono chiarissime: a novembre 2017 ha avuto un’ischemia cerebrale che le ha provocato molti danni e sappiamo che si è spenta ad aprile 2018. Al momento della morte, si trovava in ospedale, al Santa Maria della Pieta a Roma da oltre un mese e le venivano date delle cure palliative per attutire il dolore. Sappiamo che la sua vita è stata piena di sofferenze: ha raccontato di aver sofferto di attacchi di panico fin da piccola e ha anche trascorso la prima notte di nozze all’ospedale a causa di un attacco. Ha dovuto superare anche la morte della figlia Monica, scomparsa prematuramente a causa di un cancro. Non pochi problemi le sono derivati anche dal suo lavoro: “Essere sexy è stata la mia rovina”, ha raccontato più volte. Insomma, da molti anni soffriva di depressione. Si è spenta all’età di 74 anni.