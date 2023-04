Martufello (Fabrizio Marturani), chi è la moglie Liuba: età, lavoro, oggi e figlia

È tutto pronto per il classico appuntamento della domenica su Canale 5 in compagnia di Mara Venier. La puntata di oggi sarà molto speciale perché arriveranno nel salotto di Domenica In tanti ospiti inediti. Tra questi ci sarà anche il celebre comico Martufello, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera agli amori. Parlerà anche dei suoi amori e della sua attuale moglie Liuba. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sul loro amore!

La vita privata di Martufello (Fabrizio Marturani)

Martufello ha sempre raccontato di aver avuto tre donne importanti nella sua vita: la prima è stata sua madre. La seconda è stata Isabella Biagini, anche lei attrice, più grande di lui di 10 anni. L’amore è durato solo 4 anni perché nel 2018 Isabella è deceduta a causa di una malattia incurabile. Non si hanno altre informazioni in merito perché non hanno mai voluto rivelare i dettagli. Sappiamo soltanto che per il comico è stato un grande dolore. La coppia non ha mai avuto figli. Ad oggi il comico si è riposato con una donna di nome Liuba di origini ucraine.

Chi è Liuba: età, lavoro, oggi

Chi è Liuba, l’attuale moglie di Martufello? In realtà su di lei non si hanno molte informazioni perché non appartiene al mondo dello spettacolo ed è una persona molto riservata. Sappiamo soltanto che i due si sono conosciuti all’inizio degli anni 2000 e lui l’ha assunta come collaboratrice domestica. Il rapporto di lavoro è durato per 21 anni, ma ad un certo punto si è evoluto in qualcosa di più. Così, Martufello e Liuba si sono innamorati e dopo poco hanno deciso di fare anche il grande passo e sono convolati a nozze. “Sono divorziato, non potevo sposarmi in chiesa”, ha raccontato il barzellettiere. Così si sono uniti civilmente in Comune, a Sezze.

Il legame del comico con la madre

Martufello ha sempre raccontato con grande orgoglio dello splendido legame che aveva con la madre. Lei lo ha sempre supportato e ha creduto in lui, sin dall’inizio della difficile professione che aveva deciso di intraprendere. Rideva sempre alle sue battute e apprezzava la sua comicità: insomma, era la fan numero uno. Di recente, il comico ha dichiarato durante un’intervista: “Liuba mi ha conquistato perché mi guarda come mi guardava mia madre“.