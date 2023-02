Massimiliano Vado, chi è il marito di Michela Andreozzi: età, carriera, film, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre ad Alba Parietti e al giornalista Alessio Zucchini, anche Michela Andreozzi, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per il marito Massimiliano Vado. E presenterà il suo ultimo film dal titolo ‘una gran voglia di vivere’.

Cosa sappiamo su Massimiliano Vado

Massimiliano Vado è nato a Savona il 20 luglio del 1970 ed è un noto attore, regista e personaggio televisivo. Dopo il diploma alla Scuola del Teatro stabile di Roma, diretto da Maurizio Caparro, si è trasferito a Venezia si è specializzato alla Scuola del Teatro Stabile del Veneto ‘Carlo Goldoni’, Ha proseguito gli studi, poi al teatro ha iniziato ad alternare testi classici e moderni. E ha collaborato per anni con Roberto Guicciardini. Come regista, invece, ha affrontato testi di Mamet, Goethe, Beckett e dal 2009 fa parte di Voci nel deserto, un progetto di teatro civile.

I successi in televisione e non solo

Non solo teatro, Massimiliano Vado lo abbiamo visto anche sul piccolo schermo. Fra i suoi ruoli più importanti in televisione ricordiamo: Distretto di Polizia 5, Distretto di Polizia 6, RIS, Cento vetrine. Inoltre, insieme a Claudia Gerini ha partecipato come concorrente alla trasmissione Dance Dance Dance, ma dal 2018 ha deciso di dedicarsi alla regia teatrale: le uniche pause sono state per i film di Fausto Brizzi e Michela Andreozzi, sua moglie. A gennaio del 2023, inoltre, è uscito al cinema Me contro Te – Il film Missione giungla.

La storia d’amore con Michela Andreozzi

Ma veniamo alla vita priata. Michela Andreozzi e Massimiliano Vado sono fidanzati dal 2013, ma la coppia il 21 maggio del 2015 si è unita civilmente. I due non hanno figli.

Massimiliano Vado punta tutto su Instagram

Massimiliano Vado ha un profilo Instagram e con l’account @massimilianovado vanta oltre 14 mila followers.