Massimo Bernardini: chi è, età, vita privata, giornalismo, carriera, moglie, figli, Tv Talk

Massimo Bernardini è un giornalista, autore televisivo e scrittore italiano. Ma prima di diventare un giornalista ha avuto un lungo passato da arrangiatore e critico musicale. Ecco perché nel 2015 ha preso parte anche alla giuria del Festival di Sanremo. Ecco tutto quello che sappiamo di lui!

Massimo Bernardini: chi è, carriera, di dov’è, giornalismo

Massimo Bernardini è un giornalista e scrittore italiano. E’ nato a Milano il 16 luglio 1955. Anche oggi vive nella sua città natale. Prima di diventare giornalista professionista, negli anni Ottanta, si occupava solo di musica, prima come arrangiatore poi come critico musicale su periodici e quotidiani. Ha lavorato per Radiocorriere TV, Famiglia Cristiana, Avvenire (di cui è stato poi anche il capo della redazione spettacoli) e Il Sabato.

Nel 1987 ha scritto una biografia di Francesco Guccini, edita da Franco Muzzio, e nel 2002 l’introduzione critico-biografica al libro Giorgio Gaber. La libertà non è star sopra un albero. Antologia ragionata edito da Einaudi.

Ha lavorato in radio come autore e conduttore e ha collaborato alla nascita dell’emittente satellitare cattolica Sat 2000, per la quale ha ideato e condotto nel 2001-2002 la prima stagione de Il grande talk, una serie di trenta puntate dedicate al genere televisivo del talk show. Dalla seconda edizione è stata condotta in collaborazione fra Sat 2000 e Rai Educational.

Dal 2004 al 2006 è autore di otto puntate sul Festival Teatro Canzone Giorgio Gaber di Viareggio trasmesse da Rete 4. Dal 2005-2006 è coautore e conduttore di TV Talk, dove commenta gli eventi televisivi della settimana sulle emittenti pubbliche e private principali e per cui riceve il Premio Flaiano di Televisione. Nel 2013 conduce su Rai 3, il ciclo di trasmissioni È uno di quei giorni. Ha condotto Il tempo e la storia, trasmissione di divulgazione storica curata da Rai Cultura e in onda su Rai 3 e Rai Storia.

Nel 2015 è entrato a far parte della giuria di esperti del Festival di Sanremo. Dal 2016 è autore e conduttore di Nessun dorma su Rai 5, una trasmissione dedicata alla musica.

Massimo Bernardini: figli, moglie, vita privata

Non si sa molto della sua vita privata dato che Massimo Bernardini è molto riservato al riguardo, ma sembrerebbe essere sposato con una donna di nome Paola, dalla quale ha avuto tre figli, due maschi e una femmina. Il primo è uno sceneggiatore che vive in Australia; il secondo è impiegato in un ufficio stampa, mentre la figlia dovrebbe lavorare in ambito medico-ospedaliero.