Tv Talk, ospiti e anticipazioni puntata di sabato 10 aprile 2022

Tv Talk. È tutto già pronto per una nuova avvincente puntata di Tv Talk: Massimo Bernardini, insieme al suo affiatato team di analisti con a capo Silvia Motta, Sebastiano Pucciarelli e Cinzia Bancone sono già pronti e con i motori accesi il nuovo appuntamento di oggi, sabato 9 aprile. Stessa storia, stesso posto, stesso orario: alle 15:00 in punto su Rai3. Il programma di Rai3, ricordiamolo, si occupa di commentare i fatti televisivi più importanti della settimana, mirando con la sua lente ai protagonisti e ai personaggi più in voga della televisione. Vediamo chi saranno gli ospiti di oggi.

Tv Talk, puntata di oggi sabato 9 aprile: gli ospiti

Partiamo col dire che tra i protagonisti più attesi di questa imminenti puntata ci sarà anche l’attore romano che ormai da ben tre stagioni è volto dell’Ispettore Carlo Guerrieri in Nero a metà 3. La fiction targata Rai ha riscosso sin da subito un discreto successo mediatico, vantando una lunga trafila di telespettatori pronti ogni settimana a seguire le vicende e i casi del suo protagonista più amato. Ora, la serie, è giunta alla sua terza stagione e si sta incentrando sempre di più sulle vicende personali dell’ispettore e dalla figlia Alba, alle prese con la scomparsa della madre. Sicuramente, nel corso della puntata, non mancheranno in merito anticipazioni e degli spoiler direttamente dall’attore.

Leggi anche: Oggi è un altro giorno, perchè Serena Bortone conduce da casa : cos’è successo e come sta

In studio la conduttrice Serena Bortone

Ma l’elenco degli ospiti che ci attendono nella puntata di oggi è ancora lungo e folto. Tra gli altri protagonisti attesi in puntata, anche Serena Bortone, colei che da due anni è al timone del programma del primo pomeriggio di Rai1, e che ha preso il posto di Vieni da me con Caterina Balivo. Ora, la Bortone, dopo anni di gavetta e carriera incentrata sull’approfondimento politico, giunge a pieno titolo alla prima rete della tv di Stato. Il suo programma sta funzionando molto bene a quanto si evince dagli ascolti Tv.

Michela Giraud, Stefania Battistini ed il conduttore Roberto Giacobbo

Tra gli altri protagonisti della puntata di oggi, sabato 9 aprile, anche l’attrice comica Michela Giraud, così come la rinomata giornalista Stefania Battistini ed il conduttore Roberto Giacobbo. Al banco degli opinionisti, invece, si alterneranno tra loro i giornalisti Massimo Galanto, Angela Calvini, Giorgio Simonelli e e l’attrice Lella Costa.

Indiscrezioni dai social

Leggendo qualche informazione direttamente estrapolata dai profili social e mediatici, si apprende che il programma, nella puntata di oggi, spazierà dai reality in onda (Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione etc.) sino ad argomenti di cronaca molto ”caldi” come la guerra in Ucraina o la recente sentenza per gli assassini di Stefano Cucchi.