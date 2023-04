Massimo Ceccherini, chi è la moglie Elena Labate: età, lavoro, oggi e figli

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Da noi a ruota libera su Rai 1 in compagnia di Francesca Fialdini. Oggi sarà molto speciale e arriveranno in studio tanti ospiti inediti, tra questi anche l’attore comico Massimo Ceccherini. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé: dagli amori alla carriera. Forse rivelerà anche qualche dettaglio in più sul suo amore Elena Labate? Non si resta che scoprilo! Intanto, ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

La vita privata di Massimo Ceccherini

Massimo Ceccherini è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Sappiamo che ha una compagna, Elena Labate, ma non si sa se siano sposati o meno. Lui più volte l’ha nominata “La mi’ moglie“, ma non è chiaro se abbiano realmente pronunciato il fatidico sì perché della sua vita privata si sa veramente poco, è sempre molto riservato su questo aspetto. Lei è venuta alla scoperta nel 2017, mentre il compagno Ceccherini stava partecipando per la seconda volta all’Isola dei Famosi. Secondo alcuni, pare che si sia ritirato dall’Isola perché gli mancava troppo la sua compagna. Inoltre, aveva litigato con il concorrente Raf Degan perché lui aveva insultato Elena.

Chi è Elena Labate: età e lavoro

Elena Labate è la compagna o moglie di Massimo Ceccherini, ma ha sempre mantenuto un profilo molto basso su di sé e sulla sua vita privata perché non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo. Lei è originaria di Reggio Calabria e si è trasferita a Firenze per lavoro, proprio qui ha incontrato l’attore. Non sappiamo la sua età precisa ma sappiamo che lavora come operatrice socio-sanitaria.

Dove vive la coppia oggi e figli

Sembra che Massimo Ceccherini abbia dovuto affrontare dei seri problemi di alcolismo. Stando alle dichiarazioni dell’amico e collega Leonardo Pieraccioni, pare, però, che si sia ripreso soprattutto grazie all’aiuto della moglie. Ad oggi vivono nelle campagne pistoiesi e conducono una vita tranquilla. Rimane un mistero se la coppia abbia figli oppure no. Ceccherini non ha neanche mai accennato il discorso e nessun paparazzo si è mai accorto di nulla, però Pieraccioni si è lasciato sfuggire qualcosa durante una delle ultime dichiarazioni: “È diventato di una noia mortale, è un prete di campagna. Parla solo del figlio” ha raccontato. Forse oggi chiarirà le cose ai microfoni di Francesca Fialdini?