Massimo Ghini: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, film, oggi, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti della padrona di casa, oltre a Paolo Ruffini e Veronica Pivetti, anche l’attore Massimo Ghini. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore, senza tralasciare nessun aspetto della sua vita.

Dagli esordi al debutto di Massimo Ghini

Massimo Ghini è nato a Roma il 12 ottobre del 1954 da padre parmense e da madre romana. Ha iniziato la sua carriera come animatore nei villaggi turistici e poi ha iniziato a recitare in teatro dove ha ottenuto i primi elogi. Ha lavorato anche come doppiatore e speaker radiofonico. Nel 1979 Massimo Ghini ha ottenuto la sua prima parte al cinema nel film Speed Cross. Da lì un successo dopo l’altro. Si è dedicato alle produzioni televisive negli anni 2000 e al cinema, in tempi recenti, ha partecipato ai cinepanettoni di Neri Parenti.

I successi al cinema e in tv

L’attore si è dedicato tantissimo alla tv e ha interpretato diversi ruoli. Al cinema, invece, lo abbiamo visto nei noti cinepanettoni, ma anche in film impegnati come Guido che sfidò le Brigate Rosse, dove si racconta della vita dell’operaio sindacalista e della sua tragica fine. Nel 2015, in coppia con l’amico Christian De Sica, è tornato al cinema con Vacanze ai Carabi e nel 2018 ha partecipato al film A casa tutti bene. Nello stesso anno lo abbiamo visto nel film Natale a 5 stelle.

Chi è la moglie, vita privata

Massimo Ghini nel 1986 ha avuto una storia d’amore con Sabrina Ferilli, finita poco dopo. Si è poi sposato con Nancy Brilli, l’attrice conosciuta sul set della miniserie Due fratelli. Il matrimonio è durato tre anni. Massimo ha poi avuto una relazione con Federica Lorrai e dalla coppia sono nati i due gemelli, Camilla e Lorenzo, nel 1994. Dal 2002 l’attore è sposato con Paola Romano. La coppia ha due figli: Leonardo e Margherita. Inoltre, sappiamo che è appassionato del Palio di Siena ed è sostenitore della Contrada della Pantera. Ma non solo: è anche tifo della sua Roma.

Massimo Ghini punta tutto su Instagram

Su Instagram è molto seguito. Con l’account @massimoghinireal vanta oltre 20 mila followers. Qui condivide scatti del suo lavoro e della sua quotidianità.