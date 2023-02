Massimo Ghini, chi è la moglie Paola Romano: età, lavoro, figli e vita privata

Massimo Ghini, il noto attore, ha avuto diverse ed intense relazioni sentimentali durante la sua vita. La sua ultima moglie si chiama Paola Romano, ed è la terza per la precisione, dopo altri due matrimoni alle spalle finiti non proprio bene, a quanto pare. Vediamo di conoscerla meglio, continuate a leggere!

Paola Romano, chi è la moglie di Massimo Ghini

Come anticipato, Massimo Ghini non è nuovo ai matrimoni, anzi potremmo dire che è un veterano, dal momento che ora si trova al suo terzo matrimonio con una donna che si chiama Paola Romano. Una via sentimentale piuttosto ricca, certamente travagliata, e non scontata, quella dell’attore Massimo Ghini che, però, al momento, pare abbia finalmente trovato un po’ di stabilità emotiva e sentimentale.

Il matrimonio e i figli

Il loro matrimonio non è proprio recente, e risale all’anno 2002, quando l’attore ha deciso di prenderla in moglie. Tuttavia, prima di convolare a nozze, i due avevano già, potremmo dire, coronato il loro amore. Infatti, la coppia, prima di diventare ufficialmente marito e moglie, erano già diventati genitori di due splendidi babini, Leonardo e Margherita, nati rispettivamente nel 1996 e 1999.

Lavoro nel cinema e carriera

Ma cosa sappiamo della sua vita e carriera professionale? Quello che sappiamo è che Paola Romano è una costumista di professione per il mondo del cinema, ma non solo, perché ha lavorato e continua a lavorare anche per la televisione. Tuttavia, dopo essere diventa mamma ha allentato un po’ la presa, per dedicarsi alla famiglia: “Sono andato via di casa quando i bambini avevano dieci mesi. Poi ho sposato un’altra donna, che faceva la costumista ed era la ex di un mio amico. Lei ha scelto di lasciare il lavoro ed è molto presente in famiglia” aveva dichiarato Ghini in una intervista di qualche anno fa.

Gli amori dell’attore Massimo Ghini

Come detto, la vita sentimentale di Massimo Ghini è stata molto travagliata. L’attore è stato, infatti, dapprima sposato con Nancy Brilly, un matrimonio felice ma breve, durato solamente due anni. Poi, successivamente, Massimo Ghini era convolato a nozze con Federica Lorrai, con cui ha avuto i gemelli Camilla e Lorenzo nel 1994. Qualche anno dopo, Ghini sarà di nuovo padre, questa volta insieme alla costumista Paola Romano, sua attuale moglie e compagna di vita.