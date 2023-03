Massimo Giletti e Sofia Goggia sono fidanzati? Il gossip

I rumors su una storia tra Massimo Giletti e Sofia Goggia circolano da un po’. E una sorta di conferma, o meglio qualche indizio e non una smentita, è arrivata con l’ospitata del giornalista a Belve, su RaiDue.

Sofia Goggia e Massimo Giletti stanno insieme?

Alla domanda di Francesca Fagnani su una presunta compagna (“Esiste o è come Mark Caltagirone?”), Giletti ha risposto: “Esiste” per poi aggiungere, pungolato dalla giornalista: “Amo le montagne. Del resto, vengo da un paese di montagna. Ci sono cresciuto”. Il nome? Niente da fare: “Mi lasci vivere nel mio giardino privato”, la chiosa del conduttore de L’Arena. Già lo scorso maggio il settimanale di gossip Diva e Donna aveva paparazzato la sciatrice e il giornalista, 30 anni di differenza, a Roma. Da lì, i gossip non si sono fermati.

Non ha nascosto le sue fragilità e ha raccontato il suo passato con grande generosità. Non sono mancati i momenti di commozione durante la puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Magnani su Rai2, in cui era ospite Massimo Giletti. Il giornalista torinese, che ogni domenica su La7 conduce “Non è l’Arena”, si è commosso parlando del suo passato e della sua famiglia. Fagnani ha letto su un quaderno una frase scritta da Giletti, Quando imbocco le curve che mi riportano verso casa, nel biellese, rivedo la mia vita e sto male” e gli ha chiesto di spiegarla meglio.

Giletti non ha trattenuto le lacrime ma non si è sottratto alla risposta. “Mi fa pensare a mio padre. Ogni volta che torno per trovare mia madre penso che non sono riuscito a parlare più con mio padre, perché quando è morto ero all’estero. Io l’ho vestito nella fase finale, ho fatto tutto io, però mi è mancato il parlarci, lo stare insieme”. Ha poi svelato di non frequentare molto i suoi colleghi, ma di non avere dubbi sugli amici, svelando un legame in particolare: “Non potrò mai dimenticare quello che Fiorello ha fatto per me. In un momento difficile ha fatto un atto di amicizia che non posso dimenticare”.