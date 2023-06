Massimo Giletti ritorna in Rai? Le ultime novità sul conduttore di Non è l’arena

[adrotate group="9"]

Massimo Giletti potrebbe tornare a lavorare per la Rai dopo quattro anni di assenza? Questa è la domanda che si pongono molti appassionati di televisione, dopo che il giornalista e conduttore è stato avvistato nella sede della Rai a Roma, al settimo piano, dove si trovano gli uffici dei vertici dell’azienda. A rivelarlo è stato il sito di Davide Maggio, che ha scritto: “Il suo interlocutore, dunque, non è stato un ‘semplice direttore’”. Si tratterebbe quindi di un incontro riservato e di alto livello, forse per discutere di un possibile ritorno del presentatore nella televisione pubblica.

Il mistero sul futuro professionale di Giletti: ritorno in Rai

Il futuro professionale di Massimo Giletti è al centro delle speculazioni da quando il suo programma “Non è l’Arena” su La7 è stato sospeso improvvisamente dall’editore Urbano Cairo per motivi editoriali. Quest’ultimo avrebbe anche dichiarato che i costi della trasmissione erano diventati insostenibili negli ultimi due anni, soprattutto dopo il cambio di collocazione dal giorno della domenica al mercoledì, voluto dallo stesso Giletti, che ha comportato una perdita di share. Il conduttore ha poi ripreso la sua conduzione domenicale, ma senza riuscire a recuperare il pubblico perso.

La dichiarazione ufficiale

Massimo Giletti ha sempre smentito categoricamente di aver avuto contatti con la Rai per il suo futuro. In una nota ufficiale diffusa dall’agenzia Adnkronos, il giornalista ha affermato: “Smentisco in modo categorico di aver avuto incontri sia con dirigenti che con funzionari della televisione pubblica aventi per oggetto questo tema. Voglio che sia chiaro per il rispetto che devo ad entrambe le aziende, sia a quella per cui ho lavorato in passato, sia a quella per cui resto a disposizione oggi”. Il giornalista ha quindi espresso la sua disponibilità a continuare la sua collaborazione con La7, nonostante la chiusura anticipata del suo programma.

La carriera televisiva tra Rai e La7

Giletti ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni ’90 su Rai 2, dove ha presentato Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Nel 2002 si è trasferito su Rai 1, dove è diventato uno dei volti più popolari della rete, conducendo il varietà Casa Rai 1 e il seguitissimo programma domenicale L’Arena. Quest’ultimo programma è stato soppresso nel 2017, spingendo Giletti a lasciare la Rai e a passare a La7, dove ha condotto fino al 2023 il talk show Non è l’Arena. Oltre alla televisione, Giletti si è occupato anche di radio, cinema e libri.