Massimo Lopez: chi è, età, carriera, chi è la moglie, Instagram, Trio, malattia, Homer

Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di Domenica In con la conduzione di Mara Venier. Oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali per un servizio inedito sull’incoronazione di Re Carlo. Tra questi, a commentare ci sarà anche Massimo Lopez. Siete curiosi e vorreste saperne di più su di lui? Conosciamolo meglio!

Chi è Massimo Lopez: età, carriera, Trio

Massimo Lopez è nato ad Ascoli Piceno l’11 gennaio del 1952 da genitori napoletani. All’età di 11 anni Massimo si è trasferito a Roma. Si è formato presso la scuola del Teatro Stabile di Genova e assieme a Tullio Solenghi e Anna Marchesini nel 1982 ha fondato il celebre gruppo teatrale ‘Il Trio’. Il loro primo lavoro di successo è Helzapoppin su Radio 2. Massimo Lopez ha lavorato con il Trio dal 1982 al 1994, poi ha proseguito la sua carriera artistica da solo. Memorabile il ritorno sugli schermi dei tre attori per la commemorazione dei 25 anni di attività nel 2008 con la trasmissione Non esiste più la mezza stagione. Massimo Lopez nel settembre 2020 ha pubblicato la sua autobiografia “Stai attento alle nuvole. La mia vita in viaggio”.

La malattia

Nel 2017, durante lo spettacolo Jazz e dintorni tenutosi a Trani, è stato colto da un malore ed è stato ricoverato per sintomi di infarto. Il giorno seguente è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica e trasferito poi in un centro riabilitativo cardiologico. In un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “Ho avuto due infarti, uno di dominio pubblico, perché avvenuto nel 2017 mentre ero sul palcoscenico, un altro invece avvenuto qualche mese fa e del quale sto parlando adesso per la prima volta, qui”. Ha continuato: “Peraltro il secondo è stato ancora più drammatico, perché ero in treno e ho viaggiato tre ore con un attacco di cuore in corso, ho rischiato seriamente”.

Vita privata e Instagram

Massimo Lopez è un noto comico, attore, doppiatore, imitatore e conduttore italiano. Non ama le luci dei riflettori sulla sua vita privata, infatti si hanno davvero poche informazioni. Sappiamo per certo che non ha figli e non è mai stato sposato. Per un lungo periodo ci sono stati dei gossip che lo volevano al fianco di un uomo che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo di nome Roberto. Tuttavia, Massimo Lopez non ha mai confermato né smentito. Potete rimanere aggiornati seguendo il suo profilo Instagram su cui vanta oltre 75 mila followers: