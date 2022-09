Tullio Solenghi: chi è, età, carriera, vita privata, chi è la moglie, figli, Massimo Lopez

Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Tullio Solenghi, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Chi è, età, carriera

Tullio Alberto Solenghi è nato a Genova il 21 marzo del 1948 ed è un noto attore, comico, registra teatrale, imitatore e personaggio televisivo. A 17 anni ha frequentato la Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Genova, dove ha conosciuto Massimo Lopez. Tullio ha esordito in teatro nel 1970 e in televisione con Pippo Baudo nel 1976. Da lì nella sua carriera un successo dopo l’altro.

Gli esordi in teatro e alla televisione

Ma andiamo per ordine. Il suo esordio ufficiale in teatro arriva nel 1970 in Madre Coraggio e i suoi figli di Bertolt Brecht, con lo Stabile di Genova. Con lo Stabile lavorerà continuamente per ben 7 stagioni. Successivamente arriva anche l’approdo in televisione con Pippo Baudo in Chi (1976). L’anno successivo, invece, è la volta del Refettorio di Milano, dove prende parte a uno spettacolo di cabaret con Beppe Grillo.

La fondazione del famoso Trio con Lopez e Marchesini

Il 1982 è l’anno della fondazione del suo famigerato Il Trio insieme con Massimo Lopez e Anna Marchesini. Più di 10 anni insieme, trio che poi si è ricostruito eccezionalmente nel 2008 in occasione dello spettacolo televisivo Non esiste più la mezza stagione.

Lo sketch sull’Ayatollah Khomeini

Il loro primo lavoro insieme è Helzapoppin su Radio 2. Famosissimo lo sketch in cui Tullio Solenghi interpretava l’Ayatollah Khomeini e che provocò reazioni internazionali fino alle minacce di morte a Solenghi da parte di integralisti islamici. Partecipa, sempre con il Trio, a tre edizioni del Festival di Sanremo, nel 1986, 1987 e 1989.

Vita privata: la moglie e le figlie

Tullio è sposato con Laura Fiandra. La coppia ha due figlie: Alice e Margherita. La moglie di Tullio Solenghi, Laura Fiandra, è del 1949, è nata a Gorizia e vive a Roma con il celebre attore. La donna è da sempre appassionata di cucina e di natura. Nel 1994 ha fondato anche Sotto il Ciliegio, un vero e proprio centro di medicina naturale, che si occupa di osteopatia e omeopatia, fiori di bach, osteopatia, yoga e medicina ayurvedica.