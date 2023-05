Massimo Ranieri, chi è la figlia Cristiana Calone: età, oggi, biografia, lavoro, figli, chi è la mamma Franca Sebastiani

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili che sono una presenza fissa del programma, anche Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri. Che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore.

Cosa sappiamo su Cristina Calone, la figlia di Massimo Ranieri

Si chiama Cristina Calone la figlia di Massimo Ranieri (all’anagrafe Giovanni Calone). Lui, per anni, è stato legato sentimentalmente a Franca Sebastiani, deceduta il 27 maggio del 2015 e dal loro grande amore il 6 luglio del 1971 è nata Cristiana. Che è stata riconosciuta solo diversi anni dopo, nel 1995.

Il riconoscimento anni dopo

Nonostante quel passato difficile, Cristiana non ha mai giudicato il padre. Che nel 2007 l’ha invitata nella sua trasmissione e l’ha presentata a tutti, al suo pubblico, in televisione. Quando Cristiana è nata, Massimo Ranieri e sua moglie Franca erano giovanissimi: lei è venuta al mondo, quella storia d’amore si è interrotta. E nel 1995 il cantautore napoletano ha deciso di riconoscerla ufficialmente. “Ero famoso, avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto” – ha spiegato l’artista qualche tempo fa ai microfoni di Domenica Live.

Il loro meraviglioso rapporto

“Lo amo, non gli porto rancore, è impossibile odiare un genitore. Mia madre non ha mai detto una parola contro di lui” – ha spiegato, invece, Cristiana, che ha voluto raccontare a tutti il loro primo incontro. “Il giorno che chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi ‘ciao papà’. Dopo tanti anni, quindi, i due si sono rivisti e ora si stanno vivendo questo meraviglioso rapporto. “Sono ferite che non si rimarginano al di là della figlia e di mio nipote che adoro” – ha detto Ranieri ai microfoni di Verissimo. E della figlia il cantante ha parlato anche nel suo libro. Nonostante l’abbia conosciuta quando era già grande, perdendosi la sua infanzia, Massimo Ranieri è legatissimo a Cristiana, che lo ha reso nonno. E lei al suo papà.

Cosa sappiamo su di lei, vita privata, figlio

Al momento non abbiamo tante informazioni su Cristiana Calone: nulla sul suo lavoro e sulla sua vita privata. Sappiamo, però, che è mamma e che ha reso suo papà Massimo Ranieri nonno di un bimbo, Massimo Claudio. Su Instagram potete trovarla qui: @cristianacaloneofficial.

Dalla sua biografia social sappiamo che è cantante di ‘She’s mine’ e autrice di ‘Riconosciuta’.