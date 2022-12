Masterchef Italia 12: quando inizia, chi sono i giudici e i concorrenti e dove vederlo in diretta tv (e streaming)

Ci siamo quasi, tutto è pronto per una nuova stagione di Masterchef Italia quest’anno giunto alla 12esima edizione. A dicembre, come di consueto, avverrà la tradizionale staffetta tra due dei programmi di punta di Sky ovvero X Factor – finalissima giovedì 8 dicembre 2022 – e Masterchef con quest’ultimo praticamente ai nastri di partenza di conseguenza.

Quando inizia Masterchef 12

La data è stata ormai svelata: Masterchef 12 vi aspetta da giovedì 15 dicembre in esclusiva su Sky Uno e in streaming sulle piattaforme dedicate Now Tv e Sky Go. Per chi invece non è abbonato servirà attendere grossomodo un anno per rivedere l’amata competizione in chiaro su Tv8. Ma cosa sappiamo sulla nuova edizione?

Anticipazioni Masterchef, le ultime news sul talent di cucina più famoso della tv

Anche quest’anno dunque gli aspiranti Chef si sottoporranno all’insindacabile giudizio di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli ormai divenuti trio inseparabile quanto iconico del programma. Negli anni, lo ricordiamo, altri volti hanno condotto il programma come Carlo Cracco e Joe Bastianich e per un anno anche Antonia Klugmann. Tra le news circolate in queste ore, come riporta BlogTvItaliana, quella di alcune location sede delle famose esterne in cui i concorrenti divisi in due squadre si daranno battaglia lontani dalle cucine di Masterchef. Tra queste troveremo le Cascate delle Marmore con “set” della sfida allestito con una visuale mozzafiato.