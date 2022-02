Masterchef Italia, anticipazioni 17 febbraio 2022: ospiti di stasera, prove, concorrenti in gara, eliminati

Dopo Polone e Mime, che hanno dovuto abbandonare la gara, questa sera, giovedì 17 febbraio, torna l’imperdibile appuntamento con Masterchef Italia, il cooking show più amato e seguito di sempre. Ma cosa succederà? Quali saranno le prove e gli ospiti?

Masterchef Italia puntata 17 febbraio 2022: prove di stasera

La puntata di questa sera, come sempre, si aprirà con la prova della Golden Mystery: i concorrenti saranno chiamati a cucinare un piatto di alta cucina, ma avranno a disposizione degli ingredienti a sorpresa. A giudicarli gli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ma non solo. Sulla pedana ci sarà un personaggio misterioso con il cappello: chi sarà?

Masterchef anticipazioni 17 febbraio 2022: gli ospiti

Come ospiti arriveranno nello studio del cooking show Francesco Aquila, campione pugliese della scorsa edizione, e Irene Volpe, finalista della decima stagione. Insieme presenteranno alla Masterclass alcune loro creazioni e poi i concorrenti dovranno replicare i piatti. Ma non solo. Come prova esterna i concorrenti dovranno andare nel Museo del Novecento di Milano e qui chi perderà dovrà fare i conti con il temuto Pressure Test. Chi dovrà abbandonare la gara?