Masterchef Italia, chi è stato eliminato ieri: concorrenti in gara, prove e cosa è successo giovedì 10 febbraio 2022

Dopo l’eliminazione di Dalia e Pietro, che la scorsa settimana hanno dovuto abbandonare il gioco, questa sera un altro concorrente (o forse due) di Masterchef Italia ha dovuto lasciare il grembiule e tornare a casa. Cosa è successo nell’ultima puntata del cooking show più amato e seguito dal pubblico di Sky andata in onda il 10 febbraio? Chi è stato eliminato?

Masterchef Italia, chi è stato eliminato giovedì 10 febbraio 2022?

Sono 9 i concorrenti rimasti in gara, pronti a mettersi ancora alla prova anche di fronte a due grandi personaggi, che saranno gli ospiti della puntata. Stiamo parlando di Iginio Massari e Terry Giacomello, pasticciere di successo il primo e chef ‘sperimentatore’ l’altro. Nella prima parte, come sempre, ci sarà la Mystery Box e gli aspiranti cuochi dovranno costruire un piatto di alta cucina. Con cosa? Una bottiglietta d’acqua. Poi, ci sarà il temuto momento della Masterclass: in questo caso, i partecipanti dovranno fare i conti con la prova d’alta pasticceria e a giudicarli sarà proprio Iginio Massari. Insomma, prove su prove, ma un concorrente verrà eliminato. Chi sarà?

Masterchef Italia: cosa è successo giovedì 10 febbraio, quando c’è la finale e cosa si vince

Dopo la Mystery Box e la Masterclass di fronte al pasticciere Iginio Massari, i concorrenti si dovranno mettere alla prova con il terzo Skill Test, che sarà presentato da Terry Giacomello, noto come chef sperimentatore. Mancano poche settimane alla finale che, salvo cambiamenti, andrà in onda il 3 marzo: chi vincerà? Ricordiamo che anche quest’anno, il trionfatore si aggiudicherà ben 100.000 euro in gettoni d’oro. Ma non solo. Il cuoco avrà anche modo di pubblicare il proprio libro di ricette e potrà accedere a un corso di alta formazione presso ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana.