Masterchef Italia, anticipazioni puntata 20 gennaio 2022: concorrenti, prove di stasera, ospiti ed eliminati

I fornelli di Masterchef Italia, il cooking show più amato e seguito dal pubblico di Sky giunto alla sua undicesima stagione, si stanno per riaccendere e i concorrenti rimasti in gara questa sera dovranno rimettere il grembiule per sorprendere i tre temuti giudici. Stiamo parlando degli chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Cosa succederà stasera, 20 gennaio, in prima serata su Sky?

Masterchef Italia anticipazioni 20 gennaio 2022: le prove e gli ospiti di stasera

Dopo le due eliminazioni della scorsa settimana, i concorrenti ancora in gara sono 15 e stasera si troveranno alle prese con gli ingredienti della cucina internazionale. Ma non solo. Gli aspiranti cuochi in esterna andranno a Trieste, e qui faranno un Pressure Test inedito. L’ospite della puntata sarà Anissa Helou, una studiosa ed esperta di cucina islamica. Chi perderà la sfida e dovrà abbandonare il gioco? Lo scopriremo stasera!

Masterchef Italia puntata 20 gennaio 2022: spoiler, cosa vedremo stasera in tv

Nuova Mystery Box per i concorrenti con una serie di ingredienti provenienti da tutto il mondo. Ma non solo. Gli chef dovranno anche mettersi alla prova con un nuovo Invention Test e il pane sarà protagonista indiscusso della puntata.

Dove vedere Masterchef Italia e cosa si vince

Ricordiamo che la puntata di Masterchef Italia andrà in onda questa sera, giovedì 20 gennaio, su Sky a partire dalle 21.15 circa. Il vincitore, anche quest’anno, si aggiudicherà ben 100.000 euro in gettoni d’oro. Ma non solo. Il cuoco avrà anche modo di pubblicare il proprio libro di ricette e potrà accedere a un corso di alta formazione presso ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana.