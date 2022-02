Masterchef Italia, anticipazioni puntata 24 febbraio 2022: concorrenti in gara, prove, ospiti ed eliminati

Come ogni giovedì torna l’appuntamento su Sky con Masterchef Italia, il cooking show più amato e seguito dal pubblico che sta quasi per giungere al capolinea. Sono pochi, infatti, i concorrenti rimasti in gara e la sfida si fa sempre più dura: chi di loro arriverà fino alla finale e riuscirà a convincere i tre chef stellati, giudici del programma, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli?

Masterchef Italia, anticipazioni puntata 24 febbraio 2022: chi sono i concorrenti in gara

Sono 5 i concorrenti ancora in gara a Masterchef dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana. Gli aspiranti chef questa sera, giovedì 24 febbraio, dovranno affrontare un invention test avventuroso e per la prima volta si troveranno nella cucina di un ristorante tristellato, Da Vittorio. Qui avranno modo di incontrare e conoscere il giovane campione Matteo Berrettini.

Masterchef Italia, puntata di giovedì 24 febbraio 2022: le prove di stasera

La puntata si aprirà con una nuova Mystery Box: qui i 5 concorrenti in gara, Nicky Brian, Tracy, Lia, Carmine e Christian si metteranno alla prova con gli errori del loro percorso. Poi dovranno fare i conti con un Invention Test al buio. L’ultima prova in esterna, invece, sarà all’interno di un ristorante stellato: Da Vittorio a Brusaporto, in provincia di Bergamo, dove incontreranno Matteo Berrettini. La serata si concluderà con il Pressure Test: chi verrà eliminato?

Masterchef Italia, quando finisce: la data dell’ultima puntata su Sky

La finale di Masterchef Italia andrà in onda il 3 marzo, sempre salvo cambiamenti del palinsesto, poi il 10 su Sky prenderà il via Pechino Express. Ricordiamo che anche quest’anno, il trionfatore si aggiudicherà ben 100.000 euro in gettoni d’oro. Ma non solo. Il cuoco avrà anche modo di pubblicare il proprio libro di ricette e potrà accedere a un corso di alta formazione presso ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana.