Masterchef Italia, anticipazioni puntata 3 febbraio 2022: prove, concorrenti in gara ed eliminati

Dopo l’eliminazione di Bruno, che ha avuto la peggio nel ballottaggio con Christian e Mary, che all’Invention Test ha dovuto abbandonare la gara, torna l’appuntamento del giovedì di Sky con i fornelli di Masterchef, uno dei cooking show più amati e seguiti di sempre. Ma cosa succederà nella puntata di stasera?

Masterchef Italia, anticipazioni 3 febbraio 2022: prove e concorrenti in gara

Torna l’appuntamento del giovedì con il cooking show Masterchef, con i concorrenti pronti a mettersi di nuovo il grembiule e a stare dietro i fornelli. Con tantissime prove e ostacoli da superare, con i piatti che come sempre verranno giudicati dagli chef stellati Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Ma cosa succederà? Ci sarà la classifica Mystery Box e la Masterclass dovrà affrontare una prova interamente dedicata alla terra, mentre l’Invention Test sarà dedicato alle rarità vegetali, tra spezie, erbe e piante aromatiche.

Masterchef Italia 3 febbraio 2022: i concorrenti sul set della serie tv Blocco 181

Ma non finisce qui. I concorrenti, in esterna, avranno modo di andare sul set della serie tv Blocco 181, che è ancora in fase di produzione. Una fiction che racconterà in 8 episodi la vita delle comunità multietniche di Milano, sotto la regia di Giuseppe Capotondi, Ciro Visco e Matteo Bonifazio.

Dove vedere Masterchef Italia e le repliche?

L’appuntamento con la nuova stagione di Masterchef è ogni giovedì su Sky Uno dalle 21.15. Il programma è disponibile anche in streaming su NowTv e Sky Go e on demand.