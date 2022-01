Masterchef Italia, chi è stato eliminato ieri sera: cosa è successo dopo la puntata di giovedì 13 gennaio 2022

Una nuova puntata di Masterchef Italia, con i classici due episodi, è andata. Ma questa volta chi, dei 17 concorrenti rimasti in gara, è stato eliminato? Chi, invece, ritornerà la prossima settimana ai fornelli e presenterà i piatti ai tre stellati chef e giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli? Scopriamo insieme cosa è successo giovedì 13 gennaio!

Masterchef Italia, chi è stato eliminato giovedì 13 gennaio 2022?

Doppia settimana la scorsa settimana: nel corso della puntata di giovedì 6 gennaio, hanno dovuto abbandonare il cooking show, seguitissimo e amato dal pubblico di Sky, Andrea Letizia e Rita. Questa sera a chi toccherà questa brutta sorte? I concorrenti ancora in gara, come già anticipato, sono 17, tutti pronti a mettersi ancora una volta alla prova.

Cosa è successo a Masterchef giovedì 13 gennaio 2022

Questa sera ci sarà la Mystery Box, che sarà dedicata alle radici e ai ricordi con gli ingredienti della cucina povera. Poi, subito dopo, l’Invention Test. Ma non finisce qui. Nella seconda puntata di stasera i concorrenti andranno in esterna in Trentino, più precisamente nella Val di Sole, dove li aspetta una prova a squadre: chi di loro verrà eliminato?