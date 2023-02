Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si sono lasciati? Ultime news sulla coppia

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci non sarebbero più una coppia. Secondo fonti private giunte alla redazione di Fanpage.it, la bella attrice e l’aitante istruttore di equitazione hanno deciso di lasciarsi dopo poco più di un anno d’amore.

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si sono lasciati?

I segnali sono i soliti: entrambi non si seguono più su Instagram e lui ha nascosto tutte le foto che aveva pubblicato insieme a lei. La relazione fu ufficializzata proprio da Matilde Gioli nel febbraio 2022: “Sento per questo ragazzo, quest’uomo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me. E niente volevo dirlo a gran voce. Ti amo Alessandro”. Ma adesso sarebbe finita.

Alessandro Marcucci è un maestro d’equitazione romano, ma anche uno sportivo a tutto tondo. Un passato da calciatore non professionista, Alessandro Marcucci gestisce un maneggio e centro di equitazione nei pressi della splendida riserva naturale dell’Insugherata. La relazione tra Alessandro Marcucci e Matilde Gioli è stata ufficializzata a febbraio 2022, ma secondo le tracce social lasciate dalla stessa Matilde Gioli, la frequentazione sarebbe avvenuta già nell’estate 2021.

Compaiono infatti, sul profilo Instagram della nota attrice italiana, diverse foto che ritraggono proprio l’ex compagno Alessandro Marcucci. Fotografie che risalgono anche al mese di Natale 2021, dove per l’appunto Alessandro Marcucci fa la sua ricomparsa sui profili social della compagna Matilde Gioli. I due sembravano, viste le fotografie, sempre più uniti, al punto che poi Matilde Gioli decide di ufficializzare la propria relazione con lui attraverso un post molto tenero e quasi immaginifico, rimasto nella memoria dei propri fan: “Oggi sento di avere ricevuto un regalo nell’incontrare quel ragazzo, quell’uomo. Sento la forza della vita che mi scorre nel sistema vascolare come un fiume sotterraneo. Sento un’energia interiore che nutre le mie potenzialità, le risveglia, le fa crescere”.