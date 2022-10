Matranga e Minafò, chi sono i due comici: età, carriera, film, spettacoli, foto e Instagram

Matranga e Minafò sono due comici molto famosi nel panorama televisivo italiano. Hanno raggiunto la popolarità con il programma Made in Sud, da lì l’ascesa nel mondo della televisione. Ma ecco tutto quello che sappiamo di loro!

Matranga e Minafò, chi sono, età, Made in Sud

Matranga e Minafò, rispettivamente Tony ed Emanuele, sono un duo comico molto famoso in Italia. Sono diventati famosi grazie alla trasmissione di Rai 2 Made in Sud.

Tony Matranga ha 42 anni, è nato a Palermo il 9 agosto del 1980. Emanuele Minafò, invece, ha origini siciliane ma non si conosce la sua data di nascita. In un’intervista, Minafò parlò di “differenza d’età”, quindi i due probabilmente non sono coetanei. Sulla loro vita privata non si sa molto, infatti, sono molto riservati riguardo le faccende personali e sentimentali.

Film con Matranga e Minafò

Dopo anni tra tv e cabaret, i due siciliani hanno deciso di provare a cimentarsi in un film che si intitola “Un pugno di amici”. Il cast è tutto “made in sud”, con tanti comici e attori del sud Italia come Maria Bolignano, Mariano Bruno, Paride Benassai, i Ditelo voi, Angelica Massera, Titina Maroncelli, Piera Russo, Grazia Zappalà, Felicia Del Prete, Totino La Mantia, I 4 Gusti, I Respinti, I Badaboom e Ivan Fiore. Il film, uscito nel 2020, è scritto e diretto da Sergio Colabona che segna l’esordio di Matranga e Minafò nel cinema.

Spettacoli del duo comico: l’incidente

Sono numerosi gli spettacoli che Matranga e Minafò mettono in scena in tv e dal vivo con tour in tutta Italia. L’incidente, è uno dei cavalli di battaglia del duo comico. La trama è tanto semplice quanto esilarante: Minafò scende dalla macchina accusando Matranga di averlo tamponato, proprio in questo momento parte lo sketch comico.

Instagram

I due hanno un profilo Instagram in comune @matrangaeminafo_official nel quale pubblicano foto dei set e degli spettacoli.