Matteo B. Bianchi, chi è lo scrittore: età, carriera, libri, La vita di chi resta, Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, volti noti del mondo dello spettacolo che si raccontano a cuore aperto, oltre all’attrice Paola Quattrini e a sua figlia Selvaggia e a Eleonora Brown, ci sarà anche lo scrittore Matteo B. Bianchi, autore del romanzo La vita di chi resta.

Dagli esordi al debutto dello scrittore Matteo B. Bianchi

Matteo B. Bianchi, all’anagrafe Matteo Bianchi, è nato a Locate di Triulzi il 18 aprile del 1966 ed è un noto scrittore e autore. Sappiamo che ha iniziato a scrivere subito dopo il liceo e ha collaborato da subito con alcune fanzine. Nel 1993, invece, ha pubblicato nella collana Millelire di Stampa alternativa un lungo racconto autobiografico sulla sua esperienza di lavoro in un centro assistenza per bambini psicotici e nel 1994 ha pubblicato La cosa più bella di Firenze è McDonald’s, una raccolta di aforismi di Andy Warhol.

I suoi libri di successo

Lo scrittore ha anche creato Letteratura spot, racconti che hanno come protagonisti personaggi delle pubblicità televisive e ha fondato la sua fanzine ufficiale: ‘tina – la rivistina di Matteo B.Bianchi. Il suo primo romanzo, invece, è Generations of love, che è stato pubblicato nel 1999 da Baldini & Castoldi. Ma non solo. Lui ha anche partecipato alla creazione della trasmissione Dispenser di Radio 2 Rai, poi ha lavorato ai programmi Quelli che il calcio e Victor Victoria su La7. Il suo secondo romanzo, uscito nel 2002, è Fermati tanto così, mentre nel 2006 ha dato alla luce Esperimenti di felicità provvisoria. E ancora, nel 2010 ha pubblicato Apocalisse a domicilio per Marsilio e nel 2014 ha partecipato alla creazione del late night ECPCC E poi c’è Cattelan su Sky Uno. Matteo B.Bianchi, però, ha anche curato diverse edizioni del programma Extra Factor e nel 2017 ha pubblicato il suo quinto romano, per Fandango, Maria accanto. E ora è in libreria con La vita di chi resta, edito da Mondadori.

Instagram di Matteo B. Bianchi

Su Instagram potete seguirlo qui: @matteobbianchi. Con l’account vanta oltre 18 mila followers.