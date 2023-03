Paola Quattrini: chi è, età, carriera, oggi, marito, chi è la figlia Selvaggia, teatro, foto e Instagram

Torna il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, oltre a Eleonora Brown, l’attrice che 11enne è stata scelta da Vittorio De Sica per interpretare la parte di Rosetta, figlia di Cesira (Sophia Loren) nel film premio Oscar ‘La ciociara’, anche l’attrice Paola Quattrini con sua figlia Selvaggia. Le due si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Paola Quattrini

Paola Quattrini è nata a Roma il 9 marzo del 1944 ed è una famosa attrice. Ha iniziato da piccola e ha poi lavorato in commedie brillanti. Ha anche recitato nelle commedie della ditta Garinei e Giovannini, ma vanta anche un repertorio che include pièce di Sartre, Pasolini e Tennessee Williams. Sappiamo che ha debuttato nel mondo dello spettacolo da bambina, a quattro anni, nel film Il bacio di una morta, poi alla radio a 8 anni e in teatro a 10. Per tutti gli anni ’50 ha lavorato molto come attrice, ha interpretato oltre 15 film ed è comparsa anche nel kolossal Quo vadis. E negli stessi anni ha iniziato la sua attività nel doppiaggio: ha dato, tra l’altro, la sua voce al personaggio di Daphne nella serie a cartoni animati Scooby Doo.

I suoi lavori di successo al cinema e in teatro

La Quattrini ha interpretato sia commedie che film drammatici e in teatro ha lavorato soprattutto in commedie brillanti, anche al fianco di Walter Chiari. Nel 1992 ha vinto il Nastro d’argento alla migliore attrice non protagonista per l’interpretazione di Lea in Fratelli e sorelle di Pupi Avati e nel 2003 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi le ha conferito l’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana, per una vita dedicata al cinema, alla televisione e al teatro. Nel 2009 ha anche pubblicato il suo romanzo autobiografico dal titolo A.M.O.R.E.

Chi è il marito, figlia Selvaggia

Paola Quattrini è stata sposata due volte e ha una figlia, Selvaggia Appignani, anche lei attrice e doppiatrice, nata dall’unione con Luciano Appignani. Sua figlia Selvaggia ha debuttato nel 1983 in teatro, poi ha ottenuto i primi ruoli nel cinema e in tv nei film del 1997 Marianna Ucria e Cuori perduti. Ha preso parte a molti lavori sul piccolo schermo, ma intensa è la sua attività di doppiatrice: ha dato voce a tante attrici, come Paz Vega, Jennifer Love Hewitt e nel 2008 ha vinto il premio Leggio d’oro voce cartoon.

Paola Quattrini punta su Instagram

Su Instagram è molto seguita. Con il suo account @paolaquattriniofficial vanta oltre 11.000 followers.