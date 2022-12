Matteo Bocelli è fidanzato? Cosa sappiamo sulla vita privata del figlio di Andrea Bocelli

Bello come il sole, tenebroso, elegante e garbato. Le ha davvero tutte Matteo Bocelli, il figlio del tenore Andrea e della sua prima moglie Enrica, con la quale si è separato definitivamente nel 2002. Matteo, così come la sorellina Virginia, ha deciso di seguire le orme del papà: giovane e talentuoso, ha già mosso i primi passi nel mondo della musica. E ha calcato palchi importanti. Ma è anche un modello: fisico statuario, occhi dai quali non riesci a staccare lo sguardo, molti sono quelli curiosi di sapere se il ragazzo sia fidanzato. O se il suo cuore sia libero.

Matteo Bocelli ha una fidanzata?

Matteo Bocelli, classe 1997, è nato a Forte dei Marmi dall’amore tra Andrea Bocelli ed Enrica Cenzatti. Matteo, come anticipato, si è già fatto conoscere: ha duettato con il papà, ha pubblicato un album anche con la sorellina ed è un modello perché ha lavorato per diverse campagne pubblicitarie. Anche con Jennifer Lopez. Eppure sulla sua vita privata si hanno davvero poche informazioni: è fidanzato? Innamorato? Lui si è sempre dichiarato single, ma magari qualcosa ora è cambiato. In passato è stato ‘paparazzato’ al fianco di Bella Hahid, Katy Perry, ma nessuno ha mai confermato un’eventuale storia d’amore: solo amicizia? Certo è difficile che Matteo passi inosservato!

Il flirt con l’ex Miss Italia Carolina Stramare

La scorsa estate il giovane Bocelli è stato fotografato al fianco di Carolina Stramare, ex Miss Italia, ma i due non hanno mai confermato. E neanche smentito, la relazione. Sono solo amici o c’è qualcosa di più? Probabilmente oggi Matteo, sempre molto schivo, riservato e concentrato sulla musica, si racconterà ai microfoni di ‘zia’ Mara Venier. Lei che è in grado di far sentire tutti a casa. E non sotto i riflettori. Matteo Bocelli si lascerà andare? O è davvero solo concentrato sulla sua musica, che è di famiglia?