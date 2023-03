Matteo di Matrimonio a Prima Vista 2023: chi è, età, di dov’è, lavoro, compatibilità con Irene, foto e Instagram

Ci siamo, una nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista è pronta a prendere il via! Rilasciato da Discovery+ il primo episodio, la decima stagione del programma – che vede la presenza di tre coppie che si vedranno e si conosceranno per la prima volta il giorno del matrimonio, quando diventeranno legalmente marito e moglie – verrà trasmessa ufficialmente in chiaro su Real Time l’8 marzo 2023! Chi sono i protagonisti di questa nuova ed avvincente edizione? I concorrenti in totale sono sei – tre coppie – e per la prima volta nella storia del programma si sposeranno assieme! Conosciamo meglio Matteo Riva, ecco cosa sappiamo di lui!

Matrimonio a Prima Vista 10 su Real Time: quando inizia e chi sono i concorrenti

Chi è Matteo Riva di Matrimonio a prima vista 10

Matteo Riva ha 29 anni è single da tre anni e viene dalla città di Milano. Di mestiere è un consulente bancario e nel tempo libero gli piace giocare a calcetto con gli amici, fare aperitivi e visitare città d’arte. La sua è una famiglia tutta al femminile, composta dalla madre e da due sorelle minori. Nella vita, Matteo si è conquistato tutto da solo, contando dunque solamente sulle proprie forze. Aspetto quest’ultimno che lo rende molto orgoglioso di se stesso. Raramente di cattivo umore, il 29enne ha un’ironia molto particolare ed ama preparare cene per i propri amici e parenti.

L’amore e il video di presentazione

Sono proprio quest’ultimi che ultimamente lo vedono sempre solo ma, in merito all’amore, il 29enne ha le idee decisamente chiare: ‘Sto cercando il +1 non per una festa, per una giornata ma per tutta la vita’. Matteo riuscirà nel proprio intento? Per vedere il suo video integrale di presentazione clicca QUI.

Compatibilità con Irene

Nella decima edizione di Matrimonio a prima vista, Matteo Riva è in coppia con Irene Pignieri. La loro compatibilità secondo gli esperti è pari al 92%. La coppia è accumunata da un percorso simile, una storia familiare difficile che potrebbe crear coesione nel loro rapporto. Matteo ha sviluppato più sicurezza nelle relazioni rispetto ad Irene che, invece, pare essere maggiormente ansiosa. Il 29enne, tuttavia, è subito rimasto colpito da Irene. Come andrà tra di loro, sarà amore?