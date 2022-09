Matteo di Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro fa, Gloria, Instagram

Uomini e Donne. Un’altra puntata con il salotto più famoso del pomeriggio Mediaset, in compagnia di Maria de Filippi e i suoi tronisti, sia giovani che Over. La nuova stagione è partita col botto, e già tanti colpi di scena scoppiettanti si sono susseguiti nelle scorse puntate. Tra le protagoniste di oggi c’è anche Gloria, e il suo corteggiatore Matteo.

Chi è e come procede la relazione con Gloria

Matteo è un ragazzo sceso per Gloria, la quale è corteggiata anche da Giuseppe e Alessandro. Oggi in studio si confronteranno, per capire come proseguire il loro percorso e come andare avanti nella conoscenza. La novità è che i due in uscita si sono anche baciati appassionatamente, dunque continueranno a frequentarsi. Hanno, infine, ballato insieme sulle note di Franco Battiato.

Mentre sembrano essere usciti definitivamente di scena, almeno per Gloria, gli altri due corteggiatori, Alessandro e Giuseppe che non l’hanno convita.

Vedremo come proseguirà questa frequentazione con Matteo che al momento sembra promettere bene…