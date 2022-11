Matteo Diamante: chi è, età, lavoro, la storia con Nikita, Ex on the Beach, fidanzata, George, foto e Instagram

Sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori il GF VIP, il reality che da sempre tiene compagnia al pubblico, tra amori che nascono, gelosie, strategie, discussioni. E belle amicizie. Una di questa è sicuramente quella tra Nikita Pelizon e George, il concorrente più giovane del gioco. Eppure tra i due c’è un terzo incomodo, l’ex della modella, Matteo Diamante, che è anche molto amico di George. Ci sarà un confronto questa sera?

Cosa sappiamo su Matteo Diamante

Matteo Diamante, classe 1989, è un vocalist e organizzatore di eventi genovese. Ma non solo. Lui è anche modello e influencer, sicuramente volto noto della televisione. Sul piccolo schermo, infatti, lo abbiamo visto anche nei panni di corteggiatore nella trasmissione Uomini e Donne: era il 2017 e sul trono c’era Sabrina Ghio. Nel 2019 Matteo ha anche cercato la fidanzata nel gioco di Real Time “Take me Out”, poi è stato pupo a La Pupa e il Secchione e concorrente dell’Isola dei Famosi.

I suoi studi, la famiglia

Matteo Diamante ha frequentato l’istituto nautico San Giorgio, poi si è iscritto all’università. E ha un amore smisurato per la sua famiglia, per la mamma Franca e per il papà, che per lui sono esempi di vita, un modello da seguire. Matteo ha lavorato come speaker e discoteca, poi ha ‘sfondato’ la porta delle pubbliche relazioni ed è diventato proprietario di un’agenzia, che si occupa di pubbliche relazioni.

La sua partecipazione all’Isola dei Famosi

Corteggiatore di Uomini e Donne, ma anche naufrago all’Isola dei Famosi. Matteo è sbarcato in Honduras il 22 aprile del 2021 ed è riuscito, con la sua determinazione, ad arrivare fino alla fine. E si è classificato al sesto posto. Un bell’obiettivo considerando che era entrato a gioco iniziato già da diverse settimane.

La storia d’amore con Nikita Pelizon

Matteo Diamante al momento sembrerebbe essere single, ma negli ultimi giorni sta facendo discutere molto per la sua relazione, ormai finita, con Nikita Pelizon. Entrambi, infatti, hanno partecipato al programma Ex on the Beach: qui si sono conosciuti e innamorati. Ma ora la storia è giunta al capolinea e Nikita ha voltato pagina.

Instagram di Matteo Diamante

Su Instagram Matteo è seguitissimo: con il suo account ufficiale (@matteo_diamante_official) vanta oltre 350 mila followers. Ma ha anche una fanpage!

