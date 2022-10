Matteo Orsi, chi è il cantante di X Factor 2022: età, canzoni, Per non perderci mai più, fidanzata, foto e Instagram

Ci siamo, manca davvero poco ai live di X Factor 2022! La scelta del trio con il quale presentarsi, sperando che almeno uno dei propri talenti arrivi alla finalissima, non è stata per i giudici certamente una passeggiata! Tuttavia, e nonostante delle dolorose ma inevitabili scelte, alla fine, ogni giudice ha messo in piedi una squadra ricca di talento e determinazione! In totale, sono dodici gli artisti in gara pronti a dare il tutto per tutto pur di volare verso l’ambita finalissima! Per quanto riguarda la squadra di Dargen D’Amico al suo interno c’è anche il cantante Matteo Orsi, conosciamoli meglio!

X Factor 2022: chi è il cantante Matteo Orsi

Nella squadra di Dargen D’Amico è presente anche il cantante Matteo Orsi! Giovane cantautore romano classe ’97, il ragazzo si definisce una persona timida ed introversa. In Matteo l’amore per la musica nasce presto, da bambino, gli bastava una tastiera a 49 tasti per ritrovarsi altrove pur rimanendo all’interno della propria cameretta. È proprio qui che, durante gli anni del liceo, Matteo inizia a scrivere le prime canzoni. Composizioni che, tuttavia, ha sempre tenuto per sé così da non mostrare a nessuno le proprie fragilità. Nel frattempo, cresce in lui, si alimenta, lo spazio che il sensibile ragazzo decide di dedicare al gusto della parola e ai cantautori in genere.

L’esperienza ad X Factor

In gara nell’edizione 2022 di X Factor, alle audizioni Matteo ha commosso tutti. Era la prima volta, infatti, che il ragazzo si esibiva davanti ad un pubblico trovando dunque il coraggio di mostrarsi nella completezza del proprio essere, comprese quelle stesse fragilità che fino a questo momento ha sempre preferito tenere per sé. Dopo la standing ovation da parte del pubblico per il proprio inedito ‘Per non perderci mai più’, Matteo conquista le last call con una cover di ‘Jealous’ di Labrinth. Invece, il passaggio ai live arriva grazie ad un’emozionante performance sull’altrettanto profondo e suggestivo brano di Samuele Bersani ‘Anna e Xanax’.

