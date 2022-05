Matteo Renzi chi è: età, figli, cosa fa oggi, vita privata del leader di Italia Viva

Matteo Renzi è un politico italiano oggi leader del partito Italia Viva. Vanta una lunga carriera politica che lo ha portato a diventare Presidente del Consiglio dei Ministri. La sua attività è da anni al centro del dibattito politico del Paese, anche dopo la sua fuoriuscita ufficiale dal Partito Democratico, partito con cui aveva raggiunto l’apice del suo percorso. Oggi è un senatore della Repubblica.

La biografia e la carriera politica di Matteo Renzi

Matteo Renzi è nato a Firenze l’11 gennaio del 1975. Aderente alla Margherita e poi al Partito Democratico, è stato presidente della provincia di Firenze dal 2004 al 2009 e sindaco di Firenze dal 2009 al 2014. Eletto segretario del PD il 15 dicembre 2013.

Quando è stato Presidente del Consiglio

Il 22 febbraio 2014 Renzi giurò come Presidente del Consiglio dei ministri, dando vita al governo Renzi. Aveva 39 anni. E’, ad oggi, il capo di governo più giovane nella storia dell’Italia unita, oltre che il primo sindaco in servizio a ricoprire questa carica. Ulteriore curiosità è stato inoltre il terzo Presidente del Consiglio, se si eccettuano i governi tecnici, a non essere parlamentare al momento della nomina.

Il PD

Il Partito Democratico e Renzi hanno condiviso un lungo percorso insieme fino al settembre 2019. Tra i promotori del Governo Conte secondo insieme a M5S, PD e LeU, Renzi ha annunciato l’abbandono dal PD poco dopo comunicando poi la nascita di Italia Viva di cui ancora oggi è il leader. A Renzi si sono uniti alcuni parlamentari anch’essi usciti dal Partito Democratico.

Italia Viva

Nel gennaio 2021 Renzi, pur non avendo grossi numeri dalla sua, ha svolto un ruolo cruciale nella caduta del Governo Conte che è stato poi succeduto da quello Draghi.

La vita privata

Matteo Renzi è alto 180 per un peso forma di 70 kg. Matteo Renzi è sposato con Agnese Landini, insegnante di liceo. La famiglia Renzi vive a Pontassieve, alle porte di Firenze. La moglie di Renzi è professoressa presso un liceo di Firenze, nel quale insegna italiano, latino, storia e geografia. Dal 2018 è entrata ufficialmente di ruolo, dopo anni di precariato.

Figli

La coppia ha tre figli: Francesco, Emanuele ed Ester. Recentemente ha dichiarato di aver sofferto per degli attacchi contro di loro. Per questo, nel maggio 2022, è stato anche ospite a Verissimo.

Instagram

