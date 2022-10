Matteo Richetti: chi è, età, carriera, politica, vita privata, moglie e Instagram del deputato di Italia Viva

Ci siamo, manca poco ad una nuova ed imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno! Infatti, anche questo pomeriggio a partire dalle 14 su Rai 1 Serena Bortone è pronta a regalare ai propri telespettatori un momento di gioia e relax. Tra i numerosi ospiti che, come sempre, varcheranno il salotto della Bortone ci sarà anche il politico Matteo Richetti, ecco cosa sappiamo di lui.

Matteo Richetti: la biografia

Matteo Richetti è nato a Sassuolo il 3 agosto del 1974. È un politico italiano, deputato eletto con Azione — Italia Viva alle elezioni politiche tenutasi nel 2022. Dal 18 ottobre 2022, l’uomo è capogruppo alla Camera per Azione — Italia Viva. Richetti è cresciuto nella comunità parrocchiale e ha conseguito la maturità scientifica al liceo Wiligemo di Modena. Nel 1997 diviene giornalista pubblicista, specializzandosi poi nel settore della comunicazione pubblica e collaborando con quotidiani e periodici. Il politico ha diretto anche alcune testate locale ed ora è in aspettativa dal suo incarico presso la Direzione Generale della provincia di Modena dove si occupava delle attività inerenti alla comunicazione e alle relazioni esterne.

Carriera politica

Per quanto riguarda la politica, Richetti ha iniziato a mostrare interesse per il tema durante gli anni del liceo. Dal 2003 al 2005 ha guidato la sezione modenese de La Margherita e, sempre nel 2005, si è candidato alle elezioni regionali in Emilia Romagna nella lista Uniti nell’Ulivo. Ricchetti è stato tra i fondatori della sezione modenese del Partito Democratico. Un’intensa carriera politica la sua, che oggi lo vede tra le fila del partito di Carlo Calenda, Azione, del quale nel febbraio 2022 viene eletto presidente. Alle elezioni del 25 settembre viene ricandidato alla camera come capolista dei collegi plurinominali dell’Emilia Romagna per la lista Italia Viva e viene eletto. Successivamente Richetti viene eletto come capogruppo alla camera.

Vita privata

Per quel che riguarda la vita privata, Matteo Richetti è sposato con Sonia e dal loro amore sono nati tre figli: Simone, Elisa e Giulia.

Instagram

Matteo Ricchetti è attivo sui social e il suo profilo Instagram è seguito da 29mila follower.