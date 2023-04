Matteo Ward, chi è il marito Ludovico Crisi: età, lavoro, matrimonio, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di “Da noi a ruota libera” in compagnia di Francesca Fialdini e in onda su Rai1. Tra gli ospiti di oggi, ne arriveranno alcuni davvero molto speciali, tra questi anche Matteo Ward. Si racconterà a cuore aperto alle telecamere: dall’amore alla carriera. Rivelerà anche alcuni dettagli sul marito Ludovico Crisi. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Il matrimonio da sogno tra Matteo Ward e Ludovico Crisi

Matteo Ward non ama condividere la sua vita privata, ma sappiamo che è follemente innamorato del marito Ludovico Crisi. Il 2 luglio del 2022 sono convolati a nozze nella scuderia e nel bosco sacro di Villa Valmarana ai Nani di Vicenza. Questo è stato un vero matrimonio da sogno e si sono giurati amore eterno. Tutto è avvenuto nel massimo rispetto della natura e dei valori del marchio fondato da Matteo: l’ecosostenibilità e l’inclusione, al di là degli stereotipi di genere. Menù vegetariano e le canoni di Ennio Morricone hanno accompagnato questa giornata speciale. Dress code all’ingresso? No, Dress Freedom! Matteo ha dichiarato: “Non dovete acquistare nulla di nuovo per andare ad un evento speciale, va benissimo quella maglia o quel pantalone che già avete nell’armadio!”.

Chi è Ludovico Crisi: età e lavoro

Ludovico Crisi è il marito di Matteo Ward, il fondatore del marchio Wrad. Lui è una persona molto riservata, che non ama condividere troppi dettagli della sua vita privata. Infatti non conosciamo la sua età né molti dettagli su di lui. Probabilmente è un architetto e design d’interni, sicuramente è un appassionato d’arte. Il marito Matteo ha sempre ribadito che ha un gran gusto estetico. Ecco uno scatto della coppia in viaggio:

Foto e Instagram di Ludovico Crisi

Ludovico Crisi e il marito sono molto uniti e affiatati. Potete rimanere aggiornati su di lui seguendolo al profilo Instagram con il suo nome, su cui condivide molti scatti della sua vita. Vanta una community di oltre 3 mila followers: