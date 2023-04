Matteo Ward, chi è l’attivista: età, lavoro, biografia, marito, è figlio di Luca Ward?, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di “Da noi a ruota libera” in compagnia di Francesca Fialdini e in onda su Rai1. Tra gli ospiti di oggi, ne arriveranno alcuni davvero molto speciali, tra questi anche Matteo Ward. Si racconterà a cuore aperto alle telecamere: dall’amore alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Matteo Ward è un ragazzo di 30 anni che sta facendo la rivoluzione della moda in Italia. Nato da madre vicentina e papà americano, è cresciuto a Vicenza per poi trasferirsi a Milano, dove vive attualmente. Ha studiato all’Università Bocconi in Economia Internazionale. Dal 2008 inizia a lavorare nel mondo della moda: il suo primo incarico è in Abercrombie & Fitch. Inizia a lavorare come manager e soprattutto come co-amministratore della sezione di inclusività del brand. Inizia a notare che c’è, però, qualcosa che non va. Così, appresa un po’ di esperienza, decide di licenziarsi nel 2015 e intraprende il proprio progetto personale. Così, fonda il marchio Wrad.

Matteo Ward sta segnando la storia della moda con il suo marchio, fondato con la collaborazione di Victor Santiago e Silvia Giovanardi. Il nome del marchio è l’unione di raw e red, cioè grezzo e figo. Con il loro progetto vogliono portare avanti due messaggi fondamentali: il primo riguarda l’ecosostenibilità. Tutti i machi fast fashion e che vendono capi a poco prezzo, riescono a farlo per la scarsità delle materi utilizzate. Loro, invece, hanno elaborato un progetto improntato sulla sostenibilità ambientale: impiegano soltanto fibre grezze e riciclate. Usano anche gli scarti dall’industria tessile donandogli nuova vita. Il secondo messaggio importante è che tutti i capi sono genderless: non esistono capi da “uomo” o da “donna”, sono per chiunque voglia indossarli, al di là degli stereotipi di genere.

Matteo Ward non ama condividere la sua vita privata, ma sappiamo che è follemente innamorato del marito Ludovico Crisi. Lui è un architetto e design d’interni, fra i due è stato amore a prima vista. Il 2 luglio del 2022 sono convolati a nozze nella scuderia e nel bosco sacro di Villa Valmarana ai Nani di Vicenza. Questo è stato un vero matrimonio da sogno e si sono giurati amore eterno. Ecco uno scatto del dolce giorno:

Matteo Ward è molto attivo sui social, potete rimanere aggiornati su di lui e la sua vita seguendolo sul suo profilo Instagram, su cui vanta quasi 50 mila followers. Condivide molti scatti della sua vita privata in compagnia al marito, ma fa anche molta divulgazione sull’industria della moda e quanto sia inquinante.