Mattia Camorani de Il Collegio 7: chi è, età, passioni, il successo con le ragazze, Instagram

Il Collegio 7. Si riparte alla grande, con una stagione tutta nuova e con tantissime scoppiettanti novità in vista. Ecco, infatti, che il collegio più famoso targato Rai riapre anche quest’anno i propri cancelli e, per la prima volta in questa settima edizione, i protagonisti saranno catapultati in un’altra epoca, precisamente nel 1958. Come si troveranno i ragazzi in questa nuova epoca? Certamente gli stimoli non mancheranno e nemmeno le sorprese. Conosciamo meglio uno dei suoi protagonisti: Mattia Camorani.

Chi è Mattia de Il Collegio 7

Mattia non perde tempo nelle presentazione video sul sito streaming di RaiPlay, fa subito capire il suo carattere e il suo modo fare: ”Sono Mattia e alla scuola preferisco di gran lunga la Riviera Romagnola!” Certo, un ragionamento che non fa una piega si direbbe

Le sue passioni: discoteca e palestra

Poi, dopo un breve video dove spunta una delle sue passioni, la moto, aggiunge subito: ”Mi piace andare in discoteca, mi piace andare in palestra, sono un tipo festivo”. E poi certo, non si mancare ”il mare e le ragazze”. Sul rapporto con le ragazze si vede che Mattia è molto sicuro di sé: ”In generale piaccio alle ragazze, poi c’è qualcuna che mi ha dato palo, ma vabbè, peggio per lei!”.

Leggi anche: Quando inizia Il Collegio 7? Il programma ‘slitta’, ecco la data e chi sono gli allievi

Il rapporto con la famiglia

Poi, è la madre a darci qualche informazione in più sul suo carattere: ”Mattia per me è energia pura, non sta mai fermo” – sorride la mamma e poi fa per togliergli il cellulare dalle mani, un’altra sua grande passione, certo. ”Mi auguro che possa trovare una ragazza che gli piaccia più delle altre” – continua la mamma, mostrando grande sintonia con il giovane e la sua quotidianità. E lui conclude: ”Magari anche due o tre, quelle che ci sono mi prendo!”.

Instagram

Da grande esponente della sua generazione, Mattia non disdegna di usare i social: su Instagram vanta ben 6,879 follower.