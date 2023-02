Mattia, chi è il corteggiatore di Nicole a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame, cavalieri e giovani ragazzi, che sono lì, nello studio di Maria De Filippi, con un unico obiettivo: innamorarsi. E vuole innamorarsi, trovare una persona speciale, anche Nicole, la tronista che ha deciso di rimettersi in gioco e di conoscere più corteggiatori. Tra di loro anche il bel Mattia: sarà lui quello giusto per la romana, schietta e determinata?

Cosa sappiamo su Mattia di Uomini e Donne (corteggiatore di Nicole)

Mattia è un nuovo corteggiatore di Uomini e Donne e ha deciso di partecipare alla trasmissione per conoscere meglio la bella Nicole. Non abbiamo molte informazioni su di lui, ma impareremo sicuramente a conoscerlo durante il percorso. Mattia, dall’accento, viene dal Nord. Ha avuto un’importante relazione finita un anno fa: lei voleva fare un passo in avanti, lui non se la sentiva di creare qualcosa di importante. I suoi genitori sono insieme da 30 anni e per lui questo è un vero esempio di amore.

L’esterna insieme

Nicole l’ha portato in esterna e i due si sono rilassati in piscina. “Vediamo chi dei due sarà più in imbarazzo” – ha detto Mattia. Lui è un bel ragazzo, molto socievole, ma Nicole ha dei dubbi: vuole stare al centro dell’attenzione? Chissà…I due continueranno sicuramente a conoscersi. Per il momento Nicole sta frequentando Mattia, Cristian e Andrea, ma siamo solo all’inizio!