Mattia di Matrimonio a Prima Vista 2022: chi è, età, cognome, lavoro, Instagram, compatibilità e Cristina

Sta per tornare su Real Time uno dei programmi cult, amatissimi dal pubblico: stiamo parlando di Matrimonio a Prima Vista, che prenderà il via questa sera, mercoledì 16 febbraio in chiaro, su Real Time. Il ‘modus operandi’ è sempre lo stesso, ormai da anni. I protagonisti, come sempre, sono 6 concorrenti, che accetteranno di sposarsi al buio: tutti, infatti, si conosceranno solo nel momento del fatidico sì. Nascerà davvero l’amore? O si pentiranno della scelta? La compatibilità sarà giusta?

Mattia di Matrimonio a Prima Vista 2022: chi è, età, di dov’è e che lavoro fa

Mattia ha 34 anni ed è di Bernareggio, un comune in provincia di Monza e Brianza. Lavora nell’azienda di famiglia, si occupa di commercio di gas. Nel video di presentazione di sé dice: ‘Ho una grande voglia di innamorarmi, la differenza è che sto bene da solo. Ci sto bene’. Ha raccontato di non avere grandi hobby, ma ha solo voglia di vivere la sua vita come se fosse un videogioco. Spera di essere equilibrato e di avere tutto: riuscirà a trovare in Cristina la moglie e la persona giusta per lui?

Dove vedere e a che ora in chiaro Matrimonio a Prima Vista 2022?

Matrimonio a Prima Vista 2022, il noto ‘esperimento sociale’, è già disponibile su Discovery+ da fine gennaio, ma su Real Time in chiaro prenderà il via il 16 febbraio. A ‘formare’ le coppie i soliti esperti: il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Lofredi e Andrea Favaretto, che è l’esperto di comunicazione.