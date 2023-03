Mattia di Matrimonio a Prima Vista 2023: chi è, di dov’è, età, lavoro, foto, Instagram, compatibilità con Giulia

Ci siamo, una nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista è pronta a prendere il via! Rilasciato da Discovery+ il primo episodio, la decima stagione del programma – che vede la presenza di tre coppie che si vedranno e si conosceranno per la prima volta il giorno del matrimonio, quando diventeranno legalmente marito e moglie – verrà trasmessa ufficialmente in chiaro su Real Time l’8 marzo 2023! Chi sono i protagonisti di questa nuova ed avvincente edizione? I concorrenti in totale sono sei – tre coppie – e per la prima volta nella storia del programma si sposeranno assieme! Conosciamo meglio Mattia Benedetto, ecco cosa sappiamo di lui!

Matrimonio a Prima Vista 10 su Real Time: quando inizia e chi sono i concorrenti

Chi è Mattia Benedetto di Matrimonio a prima vista 10

Il primo sposo della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista si chiama Mattia Benedetto, ha 37 anni e vive a Cafasse, in provincia di Torino. Di professione giardiniere, Mattia lavora all’interno di un’ impresa familiare ed è single da un anno e mezzo. Il 37enne è molto legato alla sua famiglia e nel corso della propria vita ha studiato anche informatica. Tra le sue passioni troviamo invece la Scozia, ama indossare il kilt, mentre il suo genere di film preferito è l’horror. Del segno dello scorpione, Mattia dice di avere un caratteraccio anche se non perde mai il sorriso.

L’amore

‘Non ho un carattere molto facile ma quando mi innamoro di una persona mi innamoro pienamente. Non sono sempre stato un angioletto ma adesso cerco il mio paradiso’, queste le parole del 37enne nel proprio video di presentazione (per vedere le versione integrale clicca QUI). Riuscirà Mattia a trovare l’amore?

La compatibilità con Giulia

Nella decima edizione di Matrimonio a prima vista, Mattia Benedetto è in coppia con Giulia. Secondo il parere degli esperti, la compatibilità di questa coppia è pari al 70%. Per quel che riguarda lo stile relazionale, Giulia e Mattia hanno entrambi un attaccamento sicuro e, pertanto, rappresentano una coppia simmetrica. Un elemento che potrebbe dare maggiore forza al rapporto è il fatto che Giulia desiderasse avere al suo fianco una persona più grande. Tra i due, inizialmente, la conoscenza appare altalenante: Mattia è maggiormente aperto di Giulia che, dal canto suo, non sembra essere pienamente convinta.