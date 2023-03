Mattia Tagetto a Masterchef 12, chi è il finalista: età, di dov’è, enoteca, moglie, foto e Instagram

Mattia è un bolzanino doc da generazioni. Si definisce polemico e spesso presuntuoso, ma al contempo cordiale e sempre disponibile. Non riesce mai a stare zitto e se qualcosa non gli va a genio è sempre pronto a dire la sua.

Dall’enoteca al ristorante: l’aspirante chef Mattia Tagetto

Ha una storia legata al mondo della ristorazione: frequenta l’istituto alberghiero per poi iniziare un percorso lavorativo nelle sale ricevimenti. È anche sommelier e attualmente gestore di una piccola enoteca. Appassionato di cucina sin da piccolo, ha degustato, insieme a sua mamma, piatti di oltre 300 ristoranti stellati. Questa passione è uno dei regali più grandi lasciati da sua mamma, venuta a mancare nel 2016 a soli 60 anni.

La cucina di Mattia ultimamente è tornata alla tradizione gastronomica italiana con un’attenzione particolare alle culture di tutto il mondo sviluppata a seguito dei suoi viaggi in Birmania, Vietnam e Srilanka. Ai Live Cooking non convince Chef Cannavacciuolo con il suo piatto “Trota salmonata alla bolzanina”: trota cotta a bassa temperatura con salsa alla bolzanina e asparagi al burro. Alle sfide tecniche riesce però a riscattarsi e conquistare il grembiule bianco con il suo nome.

MasterChef Italia 12 è un sogno dal quale non vorrebbe mai svegliarsi e spera un giorno di raggiungere il suo obiettivo e aprire una ghost kitchen o una “chicchetta” nella sua Bolzano. Con la sua “mano invisibile” Mattia Tagetto, bolzanino doc, arriva tra i 4 finalisti di Masterchef 12 e stupisce l’ospite della puntata chiamata a giudicare i piatti dei concorrenti, la monaca buddhista e chef Jeong Kwan, insieme ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La semifinale del talent show, superata brillantemente dal bolzanino, è andata in onda nella serata di ieri, giovedì 23 febbraio, su SkyUno. Per l’Invention Test Tagetto è riuscito a tirar fuori “tutto quello che aveva dentro”, arrivando a essere il migliore della prova, viene riportato dal programma firmato Sky.

Instagram

Su Instagram, possiamo trovare il concorrente di Bolzano al seguente profilo: @mattia_masterchef12. Ha creato il proprio profilo sulla piattaforma dopo il suo ingresso nella cucina di Masterchef 12.