Mattia Zenzola, chi è la mamma del vincitore di Amici: età e vita privata

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. Oggi sarà dedicata ad Amici 22, che si è concluso la settimana scorsa. In studio arriveranno i quattro finalisti del serale: Wax Aiello, Angelina Mango, Isobel e il vincitore Mattia Zenzola. Chi è il ballerino vincitore del talent? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sua madre Giulia!

Chi è la mamma di Mattia Zenzola

Mattia Zenzola è figlio d’arte. Il giovane, infatti, è specializzato nel ballo latino americano e nella Zumba, sua madre è un’insegnante di questa disciplina. Sin da piccolissimo la seguiva a lezione e imitava i suoi passi. Lei è una maestra di ballo molto brava e famosa a Bari, sappiamo anche che è una grande appassionata delle trasmissioni di Maria De Filippi. Giulia Ninni sempre sostenuto il figlio e la sua passione per la danza.

Giulia Ninni: età, carriera, vita privata

Lei è una giovane donna barese sposata con Francesco Zenzola, il padre dei suoi figli che è più grande di lei di ben 21 anni. Insieme hanno dato alla luce Daniele, che oggi ha 14 anni e Mattia, che ne ha 18. Sono una famiglia umile e molto unita, vivono in una piccola casa in provincia di bari in compagnia dei loro due adorati cagnolini: Nina ed Eros. Giulia ha sempre avuto la passione per la danza, fin da piccola. Col tempo si è specializzata nella Zumba e da anni insegna in varie scuole. Non si hanno altre informazioni su di lei perché è una persona piuttosto riservata. Potete seguirla sui suoi canali social, dove vanta oltre 15 mila followers:

La vittoria di Amici 22 e la malattia del padre

Mattia Zenzola aveva già partecipato ad Amici l’anno scorso, ma aveva dovuto interrompere la gara perché il padre era ricoverato in condizioni critiche. Tutto è andato per il meglio e il giovane Mattia, assieme alla mamma Giulia, ha deciso di dedicare la vittoria al padre francesco: “Io non so chi devo ringraziare oggi per averlo ancora con me. Perché ad un certo punto pensavo di rimanere senza di lui. Ha avuto problemi anche legati all’età, dei problemi di salute. E la mia paura più grande era quella di non fargli vedere quanto io possa realizzarmi. Sono contentissimo che abbia vissuto tutto questo e che avrà il tempo per vedere altri grandi successi”. La madre Giulia ha aggiunto: “Dedico a mio marito la vittoria, anche se non ha voluto subito figli perché credeva che farli ad una certa età significasse non essere con loro”. Dopo la vittoria, Mattia è tornato a casa e hanno festeggiato tutti assieme mangiando i tipici panzerotti pugliesi. Ecco un dolce scatto dei genitori del ballerino: