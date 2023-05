Mattia Zenzola, chi sono i genitori: età, lavoro, oggi, vita privata

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. Oggi sarà dedicata ad Amici 22, che si è concluso la settimana scorsa. In studio arriveranno i quattro finalisti del serale: Wax Aiello, Angelina Mango, Isobel e il vincitore Mattia Zenzola. Chi è il ballerino vincitore del talent? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e i suoi genitori!

La passione per il ballo e il rapporto con la madre

Mattia Zenzola è nato il 15 gennaio del 2004, sotto il segno del Capricorno, a Bari. Ha 18 anni ed è stata proprio sua mamma a trasmettergli questa passione. Il giovane, infatti, è specializzato nel ballo latino americano e nella Zumba, sua madre è un’insegnante di questa disciplina. Sin da piccolissimo seguiva la mamma a lezione e imitava i suoi passi. Ha raccontato di aver iniziato a muovere i primi passi con l’hula hoop: lei glieli passava e lui roteava. Da sempre legatissimo ai genitori e alla sua terra d’origine, ha partecipato ad Amici 21, ma ha dovuto lasciare il talent perché suo padre stava per perdere la vita. Acclamato da tutti è rientrato nella scuola e dopo aver ottenuto l’accesso al serale è arrivata la grande sorpresa: ha vinto Amici 22!

Chi sono i genitori di Mattia Zenzola

I genitori del giovane ballerino si chiamano Giulia Ninni e Francesco Zenzola. Lei è un’insegnante di Zumba molto brava e famosa a Bari, sappiamo anche che è una grande appassionata delle trasmissioni di Maria De Filippi. Lei ha sempre sostenuto il figlio e la sua passione per la danza. La madre è più giovane di 21 anni del padre e ha dichiarato che il marito non era convinto di voler avere dei figli, perché aveva già una certa età. Infatti, è diventato padre in età molto avanzata. Tuttavia, è sempre stato presente per Mattia e hanno guardato insieme tutte le edizioni di Amici!

La malattia del padre

Come anticipato, Mattia Zenzola aveva già partecipato ad Amici l’anno scorso, ma aveva dovuto interrompere la gara perché il padre era ricoverato in condizioni critiche. Tutto è andato per il meglio e, fortunatamente, il padre è ancora al suo fianco, più forte che mai. La mamma Giulia aveva scritto una lettera al figlio prima della finalissima: “La tua camera è il posto in cui ti sei rifugiato quando papà è stato male, nei mesi in cui hai convissuto con la paura di perderlo. Ma tu hai sempre avuto una grande forza, Mattia”. Ecco un dolce scatto dei genitori: