Mattino 5, perché Federica Panicucci indossa la mascherina in studio? Ecco cos’è successo

Federica Panicucci, regina della mattina di Canale 5, ieri ha condotto tutta la trasmissione ‘Mattino Cinque’ con la mascherina. Tanti i telespettatori che, inevitabilmente, l’hanno notato e molti i curiosi che sui social stanno cercando di capire il perché. Ma a spiegarlo è stata proprio lei, che ha deciso di raccontare di aver avuto un contatto stretto con un positivo, cosa che era successa qualche settimana fa anche a Serena Bortone, al timone della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’.

Federica Panicucci con la mascherina in studio

“Bentrovati, mi vedete in diretta con una mascherina FFP2. Per quale motivo? Ve lo spiego subito: ho avuto un contatto stretto”- ha iniziato così la puntata ieri, giovedì 3 marzo, Federica Panicucci, che ha subito tranquillizzato i telespettatori. “Pur essendo io negativa, la normativa prevede che io indossi la protezione della mascherina FFP2 per lavorare”. Niente di preoccupante, quindi. E per fortuna!

Il matrimonio con Marco Bacini

E se da una parte vedremo Federica Panicucci in studio per i prossimi giorni con la mascherina, dall’altra le voci su un possibile matrimonio si fanno sempre più ‘pressanti’. La conduttrice e timoniera di Mattino Cinque convolerà a nozze con il suo Marco Bacini? Pare che la data sia stata scelta, ma bisognerà aspettare per vedere sull’altare la bella conduttrice con l’abito bianco!