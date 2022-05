Maurizio, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito dal pubblico. Al centro dello studio Gemma, la dama del parterre femminile che è nel programma alla ricerca dell’amore: per lei è arrivato un nuovo cavaliere, Maurizio. Sarà la volta buona?

Di dov’è, età di Maurizio di Uomini e Donne

Francesco Maria Maurizio Licciardi. Si chiama così il nuovo corteggiatore di Gemma, che si è presentato in studio per conoscerla con un bellissimo mazzo di rose rosse. E tanto di bigliettino con parole di stima e affetto. Maurizio è un uomo molto elegante, dice di avere un ‘modo personale di vestire, di accoppiare i colori’. Ha vissuto in giro per l’Italia e all’estero: è in pensione, era un farmacista ed è divorziato. Si è sposato ben due volte: il primo matrimonio è durato 9 anni e mezzo, il secondo due mesi. Non ha figli. Si definisce una persona dinamica, molto curiosa, con tanta fantasia: lui cerca di alimentare il cervello, la mente.