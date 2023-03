Maurizio De Giovanni, chi è lo scrittore: età, carriera, libri, moglie, figli, Il Commissario Ricciardi

Maurizio De Giovanni, il noto scrittore del libro da cui è stata tratta la serie “Il Commissario Ricciardi” sarà ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Racconterà a cuore aperto di sé e della sua famiglia. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Maurizio De Giovanni

Maurizio De Giovanni è un noto scrittore di romanzi gialli, nasce a Napoli il 31 marzo del 1958 sotto il segno dell’Ariete. Si diploma al Liceo Classico e poi prosegue gli studi all’Istituto Pontano, dove si Laurea in lettere classiche. Dopo la Laurea, però, trova un ottimo impiego in banca e lì lavora per molti anni. Approda alla carriera di scrittore soltanto a 47 anni. L’esordio avviene perché partecipa ad un concorso riservato a giallisti emergenti indetti da Porsche presso il Gran Caffè Gambrinus. Vince con un racconto ambientato nella Napoli degli anni ’30 che fa un gran successo intitolato “I vivi e i morti”.

La carriera da scrittore, i libri e Il Commissario Ricciardi

Il racconto viene apprezzato moltissimo dalla critica, tanto che ne trae un romanzo intitolato “Le lacrime del pagliaccio” che vede la luce nel 2006 con Graus Editore. Il testo viene ripubblicato nel 2007 con un nuovo titolo: “Il senso del dolore”. La sua produzione artistica è molto fiorente, diventa così un noto autore e drammaturgo italiano. Da uno dei suoi romanzi viene tratta la serie di successo “Il Commissario Ricciardi”. Vince numerosi premi, scrive moltissimi racconti e romanzi:

2006 – Le lacrime del pagliaccio

2007 – Il senso del dolore. L’inverno del commissario Ricciardi

2008 – La condanna del sangue. La primavera del commissario Ricciardi

2009 – Il posto di ognuno. L’estate del commissario Ricciardi

2010 – Il giorno dei morti. L’autunno del commissario Ricciardi

2011 – Per mano mia. Il Natale del commissario Ricciardi

2012 – Vipera. Nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi

2014 – In fondo al tuo cuore. Inferno per il commissario Ricciardi

2015 – Anime di vetro. Falene per il commissario Ricciardi

2016 – Serenata senza nome. Notturno per il commissario Ricciardi

2017 – Rondini d’inverno. Sipario per il commissario Ricciardi”

2018 – Il purgatorio dell’angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi

2019 – Il pianto dell’alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi

2022 – Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi

Vita privata: moglie, figli e Instagram

Per quanto riguarda la vita privata dell’autore non si sa molto, sappiamo che ha avuto una lunga storia con Silvia Pannitti. La coppia ha avuto due figli: Giovanni e Roberto. Ad oggi è sposato con Paola Egiziano. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 21mila followers su cui condivide alcuni scatti della sua vita.