Il Commissario Ricciardi 2, anticipazioni terza puntata: trama episodio lunedì 20 marzo 2023

Anticipazioni Il Commissario Ricciardi 2, cosa vedremo nella prossima puntata. Sono tornati su Rai 1 i casi del Commissario Luigi Antonio Ricciardi interpretato da Lino Guanciale. Dopo aver visto i primi episodi di questa nuova stagione è tempo di vedere cosa accadrà tra appena una settimana. Ecco dunque tutte le anticipazioni e la trama della terza puntata.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Lino Guanciale

Prima però vediamo cosa è successo nell’ultima puntata andata in onda. Vi ricordiamo che le repliche della fiction sono disponibili on demand sulla piattaforma Rai Play. Ad ogni modo nell’ultimo appuntamento abbiamo visto l’episodio “Anime di vetro“. La contessa Bianca Palmieri chiede aiuto a Ricciardi per risolvere un caso di omicidio per il quale è accusato il marito, secondo lei ingiustamente: quello dell’avvocato Piro, trovato riverso sulla scrivania del suo studio. Ricciardi si fa convincere a riaprire le indagini, approfondendo la confidenza con la contessa. Ma il commissario ignora quanto il cuore ferito di una donna innamorata possa diventare pericoloso.

Anticipazioni Il Commissario Ricciardi 2 terza puntata lunedì 20 marzo 2023, trama episodi, cosa vedremo in tv

Ma come proseguirà adesso la storia? Lunedì prossimo, 20 marzo 2023, vedremo la terza puntata. L’episodio si intitola: “Serenata senza nome”. Ebbene, secondo le anticipazioni il commerciante di tessuti Costantino Irace viene trovato morto. Un omicidio per cui tutti in città hanno già in mente un colpevole: Vincenzo Sannino, un pugile emigrato in America e ritornato per amore della moglie di Irace. Il Commissario Ricciardi vuole vederci chiaro, il suo istinto non si accontenta della via più semplice. Intanto a casa Colombo si organizza la cena di compleanno di Enrica: per l’occasione Manfred vorrebbe chiedere la mano della ragazza. Appuntamento dunque tra sette giorni in prima serata su Rai 1 dalle 21.30.