Il Commissario Ricciardi 2, anticipazioni seconda puntata: trama episodio lunedì 13 marzo 2023

E’ tornato in tv il Commissario Ricciardi. La scorsa settimana ha preso il via infatti la seconda stagione della fiction che vede Lino Guanciale nei panni del poliziotto Luigi Antonio Ricciardi che ha una caratteristica peculiare: vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta e ascoltare il loro ultimo pensiero. Ma cosa è successo nella prima puntata? E soprattutto: cosa vedremo nel secondo appuntamento tra sette giorni? Scopriamolo insieme dando uno sguardo a tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella prima puntata della fiction con Lino Guanciale

Nella prima puntata abbiamo visto l’episodio intitolato “Febbre“. La trama. C’è un morto al Bancolotto di vicolo della Speranzella: a Gaspare ‘O Cecato – l’assistito capace di ottenere dai defunti consigli sui numeri da giocare – è stato sfondato un occhio. Le indagini del Commissario Ricciardi, ancora scosso dalla perdita della tata Rosa, si concentrano sin da subito sul conte Palmieri e sulla moglie Bianca: la donna più bella di Napoli, a detta dei più. Ma a turbare il cuore e il sonno di Ricciardi è ancora Enrica, corteggiata dichiaratamente dal maggiore tedesco Manfred von Brauchitsch, incontrato a Ischia.

Anticipazioni il Commissario Ricciardi 2, trama seconda puntata, cosa vedremo in tv

Vediamo adesso cosa accadrà nella seconda puntata. In onda vedremo l’episodio intitolato “Anime di vetro“. Secondo le anticipazioni la contessa Bianca Palmieri chiede aiuto a Ricciardi per risolvere un caso di omicidio per il quale è accusato il marito, secondo lei ingiustamente: quello dell’avvocato Piro, trovato riverso sulla scrivania del suo studio. Ricciardi si fa convincere a riaprire le indagini, approfondendo la confidenza con la contessa. Ma il commissario ignora quanto il cuore ferito di una donna innamorata possa diventare pericoloso. L’appuntamento è allora tra sette giorni, esattamente lunedì 13 marzo 2023, sempre in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.30.

Come è finita la prima stagione de Il Commissario Ricciardi su Rai 1? Trama (ilcorrieredellacitta.com)