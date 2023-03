Il Commissario Ricciardi 2, anticipazioni prima puntata: trama episodio di lunedì 6 marzo 2023

Il Commissario Ricciardi 2, l’attesa per la nuova stagione è ormai finita. In casa Rai sta per arrivare la seconda stagione dell’amatissima serie “Il Commissario Ricciardi“, il protagonista è interpretato dal grande attore romano Lino Guanciale. La curiosità è tantissima, soprattutto perché la serie si concluderà definitivamente con l’ultima puntata che sarà il finale di stagione. Il clima delle vicende è tra il poliziesco e il fantasy, ma tutti i telespettatori si chiedono come finiranno le vicissitudini del commissario. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutte le anticipazioni sulla nuova serie firmata Rai.

Il Commissario Ricciardi 2

La seconda stagione sella serie ideata e creata da Maurizio De Giovanni vedrà la luce con la prima puntata che andrà in onda lunedì 6 marzo su Rai 1 alle 21.30. Le aspettative sugli ascolti sono molto alte, dato che due anni fa, all’uscita delle prime puntata era stato registrato un record di 5 milioni di telespettatori. La serie sarà composta da quattro puntate da circa 100 minuti l’una e il finale di stagione andrà in onda il 27 marzo. Per coloro che non hanno seguito la prima stagione, niente paura, tutte le puntate sono disponibili in streaming su RaiPlay.

Anticipazioni della seconda stagione

La serie racconta la vita del protagonista, il Commissario Luigi Ricciardi interpretato da Lino Guanciale, lui è al comando di una squadra mobile che opera a Napoli. Le vicende sono ambientate negli anni ’30 e raccontano la sua vita difficile, dopo una tragica infanzia in cui la madre gli ha trasmesso un terribile dono: poter parlare con i morti e ascoltarne gli ultimi pensieri. Da questo, in Luigi nasce una vera e propria ossessione per la giustizia che si trasforma nell’impegno nell’arrestare tutti gli assassini della città. La paura di trasmettere questo “potere” ad un possibile figlio o figlia, lo fa desistere dal crearsi una famiglia. Ripudia l’amore fin da subito e lascia andare la sua innamorata Enrica, nonché dirimpettaia di casa. Questo gli crea dei problemi di solitudine, soprattutto quando si accorge che lei ha un altro. Nella seconda stagione si renderà conto delle sue difficoltà relazionali e avrà a che fare con alcuni misteriosi casi d’omicidio che gli daranno del filo da torcere.

Trama del primo episodio lunedì 6 marzo 2023

Il primo episodio segna un esordio capace di catturare tutti: viene trovato un cadavere non identificato nel vicolo della Speranzella e il commissario viene subito chiamato per le indagini. Ben presto, però, succede qualcosa di ancora più macabro a Gaspare, l’amico del commissario. Chiamato da tutti “O’ cecato”, anch’egli capace di parlare con i morti, si occupava di chiedere alle anime defunte i numeri da giocare al lotto. A lui viene portato via un occhio da una figura misteriosa. Il Commissario Ricciardi, però, è turbato perché la sua amata Enrica è corteggiata da un altro e lui non sa cosa fare. Durante questa nuova stagione sarà alle prese con decisioni molto difficili sulla sua vita e il suo lavoro.