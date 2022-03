Maurizio e Stefania di Ultima Fermata: chi sono, età, lavoro, figlio, Instagram e perché partecipano

Sta per partire Ultima Fermata, un nuovo programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura. Un nuovo esperimento che prenderà il via questa sera, mercoledì 23 marzo, in prima serata su Canale 5: protagoniste, proprio come accadeva per il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, sono diverse coppie ‘sconosciute’, che dovranno mettere a dura prova il loro amore. Tra i protagonisti anche Maurizio e Stefania, ma conosciamoli un po’ meglio prima di scoprire nel dettaglio la loro storia e il motivo della partecipazione alla trasmissione.

Chi sono Maurizio e Stefania di Ultima Fermata su Canale 5

Tra le coppie di Ultima Fermata, oltre a Jonatan e Adriana e Samuel e Valentina, anche quella composta da Maurizio e Stefania. Proprio Maurizio ha deciso di scrivere al programma per partecipare perché vuole recuperare la loro bellissima storia d’amore. Maurizio e Stefania sono convolati a nozze nel 2018, ma ora sembrano avere un’idea diversa sulla famiglia: lei avrebbe desiderato fortemente un bimbo, lui non si sente ancora pronto per diventare papà e questo li sta allontanando sempre di più.

Perché partecipano

Maurizio vuole recuperare la storia d’amore, non riesce a rinunciare alla sua fidanzata. O meglio, moglie. I due, infatti, sono sposati da quattro anni e a dividerli è la volontà di Stefania di diventare mamma, mentre dal canto suo Maurizio non ha intenzione di allargare la famiglia. “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no” – spiega nel video di presentazione – “Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è e una vita senza di lei non me la vedo”. Non abbiamo altre informazioni su di loro, non sappiamo dove siano nati o che lavora svolgano, ma sicuramente impareremo a conoscerli durante la trasmissione. Il loro amore sarà più forte di tutto?

Articolo in aggiornamento