Maurizio Fabrizio: chi è, età, carriera, canzoni scritte, Sanremo, chi è la moglie, vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre al ricordo della grande Monica Vitti scomparsa l’anno scorso a 90 anni, ci sarà anche Maurizio Fabrizio, compositore, cantante e arrangiatore. Che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera alla sfera privata.

Dagli esordi al debutto di Maurizio Fabrizio

Maurizio Fabrizio è nato a Milano il 16 marzo del 1952 e ha iniziato a 11 anni a studiare musica al conservatorio. Poi a 17 anni, terminata quell’esperienza, il fratello Salvatore e lo zio lo hanno introdotto nell’ambiente discografico. Insieme al fratello ha formato il duo Maurizio & Fabrizio, con cui ha partecipato alla Gondola d’Argento che al Festival di Sanremo col brano Andata e ritorno. Abbandonata l’esperienza in gruppo, Maurizio a partire dagli anni ’70 ha iniziato un’intensa attività di arrangiatore e di autore, spesso con testi del paroliere Guido Morra e di Vincenzo Spampinato. Ha collaborato come musicista e arrangiatore a diversi album di Angelo Branduardi e come autore ha scritto per Mia Martini, ma anche per Patty Pravo.

Le varie collaborazioni, le canzoni

Maurizio Fabrizio nel 1979 ha incontrato Giancarlo Lucariello, produttore e talent scout dei Pooh, Alice, Gianni Togni e ha iniziato a collaborare con Riccardo Fogli. Da quella collaborazione, poi, è nato il singolo Che ne sai. E la collaborazione è continuata negli anni. Ecco tutte, o quasi (perché sono troppe da mettere insieme e riassumere), le canzoni scritte da lui:

Dove il cielo va a finire di Mia Martini

Che ne sai di Riccardo Fogli

Scene da un amore di Riccardo Fogli

Ti amo però di Riccardo Fogli

Vai, Valentina di Ornella Vanoni

Musica musica di Ornella Vanoni

Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli

Bravi ragazzi di Miguel Bosè

Amore stella di Donatella Rettore

L’odore del mare di Eduardo De Crescenzo

Almeno tu nell’universo di Mia Martini

I migliori anni della nostra vita di Renato Zero

Strano il mio destino di Giorgia

Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti

Di rose e di spine di Al Bano.

E tante altre ancora. Lui, tra l’altro, è il quinto autore più presente al Festival di Sanremo con 34 canzoni, tra cui due primi posti: Storie di tutti i giorni per Riccardo Fogli nel 1982 e Sarà quel che sarà per Tiziana Rivale nel 1983. Tre posti invece con Strano il mio destino per Giorgia, Sempre per Lisa e Schiavo d’amore per Piero Mazzocchetti. Maurizio Fabrizio è anche autore di musical e colonne sonore.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Maurizio Fabrizio è sposato: sua moglie si chiama Katia, lo ha sempre supportato nel lavoro, ma non abbiamo altre informazioni.